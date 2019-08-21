"Немає розуміння!" Разумкова розкритикували за слова про війну на Донбасі

Щоб завершити війну на Донбасі, необхідно юридично визнати факт її існування – а це прерогатива саме Верховної Ради України.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Жданов, коментуючи заяву лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про те, що війну на Донбасі швидко закінчити не вдасться, і "вирішує це зовсім не парламент".

"Його (заяву Разумкова. – Ред.) потрібно розцінювати в тому контексті, що немає стратегії та розуміння того, що відбувається на сході України. Або є зацікавленість в тому, щоб статус-кво цієї війни зберігався нескінченно довго. Тільки такі висновки можна зробити", – зазначив Жданов.

Він наголосив, що багато що залежить саме від парламенту.

"Не можна завершити те, чого не існує. А війни у нас не існує – юридично. Щоб її завершити, потрібно розпочати з того, що визнати факт її існування. А потім вже потрібно шукати шляхи для її завершення і вирішення спірних питань", – пояснив експерт.

При цьому Жданов додав, що якщо Верховна Рада визнає факт збройної агресії, то іншим країнам доведеться на це реагувати.

"Міжнародне співтовариство буде змушене підтримувати існуючу систему міжнародної безпеки і реагувати на факт війни в центрі європейського континенту.... Або – системи міжнародної безпеки не існує. Тоді навіщо ООН та інші міжнародні організації?" – уточнив він свою думку.

Дмитро Разумков Facebook.com/Дмитрий Разумков

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков заявляв, що проблема повернення Україні анексованого Криму та окупованої частини Донбасу не вирішується законами.

Його остання заява звучала так: "Звичайно, від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який має пройти вся країна, всі ми разом".

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