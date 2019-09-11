"Немає підстави!" Зеленський відібрав дипломатичний статус у соратників Порошенка

Президент України Володимир Зеленський позбавив дипломатичного статусу Володимира Ар'єва та Артура Герасимова.

Про це йдеться в указі №680/2019 "Про скасування деяких указів президента України". Зеленський скасував укази, які видав п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Скасувати як такі, що видані безпідставно: Указ президента України від 18 травня 2019 №275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" у частині, що стосується присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла В. Ар'єву та А. Герасимову", – йдеться у документі.

Указ Зеленського Скріншот

Артур Герасимов – народний депутат, був головою парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді 8-го скликання. Мав дипломатичний ранг Надзвичайного і повноважного посла України в ОБСЄ.

Артур Герасимов

Володимир Ар'єв – народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Віцепрезидент ПАРЄ (2015 і 2018 роки), голова Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки та ЗМІ. Мав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Володимир Ар'єв

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