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11 вересня • оновлено в 11:26
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"Немає підстави!" Зеленський відібрав дипломатичний статус у соратників Порошенка

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Президент України Володимир Зеленський позбавив дипломатичного статусу Володимира Ар'єва та Артура Герасимова.

Про це йдеться в указі №680/2019 "Про скасування деяких указів президента України". Зеленський скасував укази, які видав п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Скасувати як такі, що видані безпідставно: Указ президента України від 18 травня 2019 №275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" у частині, що стосується присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла В. Ар'єву та А. Герасимову", – йдеться у документі.

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Указ Зеленського

Указ Зеленського

Скріншот

Артур Герасимов – народний депутат, був головою парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді 8-го скликання. Мав дипломатичний ранг Надзвичайного і повноважного посла України в ОБСЄ.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Володимир Ар'єв – народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Віцепрезидент ПАРЄ (2015 і 2018 роки), голова Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки та ЗМІ. Мав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Володимир Ар'єв

Володимир Ар'єв

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський представив нового главу Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля.

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Петро Порошенко Володимир Зеленський Володимир Ар'єв Артур Герасимов
Місце
Україна
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Lozko Ruslan
Lozko Ruslan
Бородатой бабушке надо сразу было предоставить дип. статус этим же указом.
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