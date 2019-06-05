Некомпетентність повна: з'ясувалася правда про "друзів Януковича", що фінансували Зеленського

Бізнесмен Андрій Савченко, який зробив пожертвування до виборчого фонду Володимира Зеленського, спростував звинувачення в тому, що він має спільний бізнес з сином Віктора Януковича.
В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL він заявив: його партнером є повний тезка сина-втікача екс-президента.
"Я дійсно брав участь у фінансуванні виборчої кампанії Зеленського. І у мене дійсно є друг і партнер Олександр Вікторович Янукович. Тільки він – на півтора роки молодший, ніж син екс-президента. Яким чином можна було переплутати одного з іншим, я просто не розумію. Це некомпетентність повна! Люди побачили "сенсацію", не перевірили дані, і швиденько надрукували. При цьому Саша ніякого відношення до сина Януковича не має. Він просто є його єдиним в Україні повним тезкою. Ми з ним знайомі 25 років, 20 років працювали в одному банку", - пояснив Савченко.
Володимир Зеленський
Zik
Згідно загальнодоступної інформації, син Віктора Януковича Олександр народився 10 липня 1973 року. Його ж повний тезка, що веде бізнес з Савченком, з'явився на світ 19 лютого 1974 року.
"Це ж легко перевірити. Якщо вони перевіряли мене по базі даних, чим я володію, яке майно у мене є – і знайшли його, то можна ж було легко порівняти", - говорить Савченко.
За його словами, подібна плутанина в життя його бізнес-партнера трапляється не вперше.
Також Савченко спростував інформацію про те, що досі веде бізнес в Криму спільно з колишнім депутатом Севастопольської міськради Сергієм Гоголинським, що свого часу голосував за проведення "референдуму" про приєднання півострова до Росії і обвинуваченим зараз в Україні в державній зраді.
"У 2004-му році Крим був українським, Гоголинський був українським військовим і депутатом Севастопольської міськради. Так, він залишився там. Багато там залишилися. На даний момент ніякого бізнесу в Криму у мене немає. Те, про що пишуть журналісти – відібрала російська влада. Міноборони РФ через суди відсудило. Втім, те, що було – і бізнесом складно назвати. Було створено підприємство, на нього була куплена земельна ділянка, де згодом ми планували будувати об'єкт. Але після анексії в 2014-му році цю землю у мене забрали", - зазначив Савченко.
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