Я не буду много бла-бла, просто при сопоставимых соотношениях цены и качества прошу учитывать. Ну, например, по пиву. Пусть с него все и начнется. Экономический, так сказать, патриотизм. Точнее — экономико-политический.

В общем, привожу первые цифры штрих-кодов, обозначающие страну-изготовителя:

УКРАИНА 482,

стратегические партнеры — США и Канада 00-13, Германия 400-440, из поменьше — Эстония 474, Латвия 475, Литва 477, Грузия 486.

ВРАГИ: Россия 460-469, а также облизываящие её Венгрия 599, Италия 80-83 и Чехия (это как раз к вопросу о пиве) 859. Данные числа (из этого абзаца) и есть самые нехорошие.

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К мечущейся Беларуси 481 и не очень последовательной Польше 590, а также разной в разное время Молдове 484 отношение всё же несколько иное, как и к не всегда правильно голосующей Армении 485. Эти числа уже получше.

Китай 690-693, как и Тайвань 471, вызывают опасения в отношении качества. Тогда уж лучше Япония 45-49 или Южная Корея 880.

Справочно: Франция 30-37, на 38 начинаются Болгария и лучшие куски Югославии, а 50 это Великобритания. Израиль 729, "а там на четверть бывший наш народ"...

Такие вот цифры на заметку патриотическому покупателю.