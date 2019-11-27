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29 листопада • оновлено в 11:45
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"Нехай Путін приїде": у Зеленського відповіли на ультиматум Росії

28.8т
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Україна має діалог із представниками "Л/ДНР", проте не буде вести прямі переговори з ватажками псевдореспублік.

Про це в ефірі ObozTV заявила народна депутатка від президентської партії "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи вимогу глави МЗС Росії Сергія Лаврова до України "почати прямий діалог із Донбасом".

"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог із Донбасом. У нас є тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрямки – гуманітарний, економічний, безпековий і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", – заявила нардепка.

"А як іншим способом можна з ними розмовляти? Іншої контактної групи немає. Якщо Лавров каже про прямі переговори – будь ласка, приїжджаємо до Мінська і розмовляємо. Ми що, повинні приходити на лінію розмежування і про щось із ними домовлятися?" – додала вона.

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Депутатка нагадала, що Україна і Росія в Мінську перемовляються за посередництва ОБСЄ, а представники "Л/ДНР" виступають від російської сторони.

За її словами, для того, щоб президент України Володимир Зеленський брав участь у цих переговорах, "нехай президент Путін туди приїде, немає питань".

"Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів... Нехай президент Путін прийме ватажків і виступає від їх імені, якщо він хоче розмовляти на рівні", – заявила Верещук.

При цьому депутатка додала, що статус ватажків "Л/ДНР" ніколи не буде піднято до рівня переговорів із президентом України.

У Зеленського відповіли на ультиматум Росії

russian.rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно завершувати цю війну", – сказав він.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

У мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

  • Обмін полоненими.

  • Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

  • Новий закон про особливий статус Донбасу.

  • Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться у будні о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу нормандський формат
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в «Парыжы» весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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1
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Верещук не читала минские соглашения или прочитав, все равно нагло лжёт. А в Минских соглашениях Россия не участник конфликта, а гарант наровне с Германией и Францией
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2
2
Mega Death
Mega Death
Кризский Игорь, Тебе тоже хочется , чтоб на Украине было как в Сирии?))Будет, будет... Не переживай))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Антошин Денис, Все возможно, но только после прямых переговоров Роиссии с ИГИЛ.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
караван то идет...время играет против Украины..
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Paruhol Semen, караван это сп+2?
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