"Нехай Путін приїде": у Зеленського відповіли на ультиматум Росії

Україна має діалог із представниками "Л/ДНР", проте не буде вести прямі переговори з ватажками псевдореспублік.

Про це в ефірі ObozTV заявила народна депутатка від президентської партії "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи вимогу глави МЗС Росії Сергія Лаврова до України "почати прямий діалог із Донбасом".

"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог із Донбасом. У нас є тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрямки – гуманітарний, економічний, безпековий і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", – заявила нардепка.

"А як іншим способом можна з ними розмовляти? Іншої контактної групи немає. Якщо Лавров каже про прямі переговори – будь ласка, приїжджаємо до Мінська і розмовляємо. Ми що, повинні приходити на лінію розмежування і про щось із ними домовлятися?" – додала вона.

Депутатка нагадала, що Україна і Росія в Мінську перемовляються за посередництва ОБСЄ, а представники "Л/ДНР" виступають від російської сторони.

За її словами, для того, щоб президент України Володимир Зеленський брав участь у цих переговорах, "нехай президент Путін туди приїде, немає питань".

"Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів... Нехай президент Путін прийме ватажків і виступає від їх імені, якщо він хоче розмовляти на рівні", – заявила Верещук.

При цьому депутатка додала, що статус ватажків "Л/ДНР" ніколи не буде піднято до рівня переговорів із президентом України.

russian.rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня. "Потрібно завершувати цю війну", – сказав він.

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

У мережі сплив інсайд про переговори Зеленського з Путіним щодо Донбасу. За інформацією джерела, в Парижі будуть працювати над наступним блоком місій:

Обмін полоненими.

Зняття економічної блокади з "Л/ДНР" і повернення підприємств під українську юрисдикцію.

Новий закон про особливий статус Донбасу.

Розведення озброєння, контроль кордонів, миротворці.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться у будні о 17:30 на ObozTV.

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