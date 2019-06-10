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"Нехай приб'ють свої пащі!" Кошовий "вибухнув" через людей Порошенка

1.8тЧитати матеріал російською

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розкритикував колишню Адміністрацію президента Петра Порошенка, порадивши їм "закрити пащі".

Про це шоумен розповів в ефірі телеканалу "Наш", розповідаючи про перші кроки президента Володимира Зеленського на посаді глави держави.

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"В Зеленському не бачилася якась невпевненість. Він знав, що все повинно бути поступово і всі кроки повинні бути зважені. Я не думаю, що йому було страшно. У нього були думки, як можна швидше вигнати цих людей з Грушевського (будівля АП). Але не буду називати це слово. Адже вони постійно нас обзивають. Я хочу в Європу, а вони не хочуть. Вони вважають, що Зеленський прийшов сюди наводити "русскій мір". Вони ж всі пишуть, що ми підстилки Кремля і ще щось . Ну нехай приб'ють пащі свої, будь ласка. Бо вони самі пов'язані з тими, кого вони хаять", – розповів Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кошовий розповів про слабкій стороні президента України Володимира Зеленського, з яким дружить вже довгі роки.

Раніше Кошовий розповів, як "Квартал 95" буде працювати без Зеленського. У разі труднощів, за його словами, колектив звернеться до президента.

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Особи
Євген КошовийВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
95 КварталАдміністрація Президента
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