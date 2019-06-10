"Нехай приб'ють свої пащі!" Кошовий "вибухнув" через людей Порошенка

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розкритикував колишню Адміністрацію президента Петра Порошенка, порадивши їм "закрити пащі".

Про це шоумен розповів в ефірі телеканалу "Наш", розповідаючи про перші кроки президента Володимира Зеленського на посаді глави держави.

"В Зеленському не бачилася якась невпевненість. Він знав, що все повинно бути поступово і всі кроки повинні бути зважені. Я не думаю, що йому було страшно. У нього були думки, як можна швидше вигнати цих людей з Грушевського (будівля АП). Але не буду називати це слово. Адже вони постійно нас обзивають. Я хочу в Європу, а вони не хочуть. Вони вважають, що Зеленський прийшов сюди наводити "русскій мір". Вони ж всі пишуть, що ми підстилки Кремля і ще щось . Ну нехай приб'ють пащі свої, будь ласка. Бо вони самі пов'язані з тими, кого вони хаять", – розповів Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кошовий розповів про слабкій стороні президента України Володимира Зеленського, з яким дружить вже довгі роки.

Раніше Кошовий розповів, як "Квартал 95" буде працювати без Зеленського. У разі труднощів, за його словами, колектив звернеться до президента.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!