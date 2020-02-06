Нефьодову влаштували "порно-шоу" в дорогому клубі Києва: Джокер злив переписку про відео 18+

Главу Державної митної служби України Максима Нефьодова засікли в елітному київському клубі Queen за розвагами з напівоголеними дівчатами в еротичних масках.

Підтверджувальне провокаційне відео в четвер, 6 лютого, опублікувала "Страна". Джерело ролика не вказали (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах Нефьодов не тільки ритмічно рухався під музику з дівчатами, а й торкався до них, взявши одну з дам на руки.

Нефьодову влаштували "порно-шоу" в дорогому клубі Києва

Нефьодова спіймали на "порно-шоу" в клубі Києва Скріншот з відео

Нефьодова спіймали на "порно-шоу" в клубі Києва Скріншот з відео

Як стало відомо, зняте відбувалося в "таємній кімнаті" цього клубу, на вечірці De Sad, де проходить традиційне "порно-шоу". Туди можна потрапити за списками, які формують заздалегідь. Анонси вечірок публікуються в соцмережах. Часто, наприклад, проводять вечірки в стилі БДСМ.

Нефьодова спіймали на "порно-шоу" в клубі Києва Скріншот з відео

Відгуки про секретну кімнату клубу Queen у мережі також говорять самі за себе: "Secret Room у ресторані Queen – це щось! Порно-шоу, гори кокаїну і багато дівчат легкої поведінки. Всім рекомендую".

Страна

Крім того, з'ясувалося, що Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник – москвич Олександр Орлов.

Нефьодова спіймали на "порно-шоу" в клубі Києва vklybe.tv

Пракер Джокер у розпал скандалу поспілкувався з цього приводу з Нефьодовим.

"Поговорив із головним митником від Жені Кравчук. Запитав, як бути зі скандалом, в який вляпався антикорупціонер. Нічний клуб, що належить російським бізнесменам, вечірка De Sad, "порно-шоу". Але Нефьодов не бачить у цьому нічого страшного. Згоден, гендерний принцип дотриманий. Дівич-вечір вдався", – відзвітував пранкер, показавши переписку.

"Вибач, у чому саме скандал? Це просто нічний клуб, дівчата – pj, не оголені, я нічого жахливого не роблю", – написав Джокеру-"Кравчук" Нефьодов.

Telegram-канал Джокер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат із парламентської групи "Довіра" Максим Єфімов провів Різдво на елітному французькому гірськолижному курорті Куршевель, де був на вечірці за участю російського співака Григорія Лепса.

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