"Не зверталися": бійка Ляшка з Герусом отримала продовження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки лідера Радикальної партії Олега Ляшка з депутатом президентської фракції "Слуга народу" Андрія Геруса.

Про це розповів прессекретар поліції Київської області Микола Жукович, передає "УП". "Потерпілі із заявами до поліції не зверталися, але за фактом бійки відкрито кримінальне провадження", – уточнив він.

Водночас Жукович не назвав кваліфікації справи, зазначивши, що повідомить це пізніше.

Олег Ляшко побився з Андрієм Герусом Скріншот з відео

За його словами, провадження відкрили за зверненням Служби авіаційної безпеки.

Нагадаємо, з 1 жовтня Україна відновила імпорт електроенергії з РФ, який не здійснювався з 2015 року. Поставка була проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. За даними джерел на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують із Ігорем Коломойським.

Імпорт із Росії став можливий завдяки поправці до закону "Про зміни до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яку ініціював Андрій Герус.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ. А також наголошують, що це загрожує євроінтеграції, оскільки згідно з Угодою про асоціацію з ЄС Україна має від'єднатися від енергосистеми Росії-Білорусі у 2022 році і приєднатися до європейської енергосистеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський водночас не виключив, що його могли обдурити, запропонувавши закуповувати "струм" у Росії за допомогою "правки Геруса".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!