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18 вересня • оновлено в 08:52
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/ Політика

"Не здамо!" У Зеленського відкрили деталі "угоди" з Путіним

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Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt (повний текст опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства).

"Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашого боку, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військовослужбовців від прямої лінії фронту у трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати повинні захищатися. Зрештою, частота бомбардувань значно впала, і кількість загиблих відповідно зменшилася", – сказав він.

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Переговори Зеленського з Путіним

Переговори Зеленського з Путіним

У той же час Пристайко відкинув припущення, що конфлікт на Донбасі буде припинений за рахунок поступок у питанні українських територій.

"Ми не здамо українську територію і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, наприклад, як це сталося в Молдові з Придністров'ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це неможливо, нам потрібно буде вдатися до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", – сказав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що Зеленський є досить сильним партнером і саме це дає надію на те, що Росія після обміну піде на подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина и война с окупантами будет продолжаться кто бы нибыл у власти до полной деокупации! а если надо то до полного развала россии
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филипп филипыч
филипп филипыч
красивые слова для упоротого народа. 100500 раз говорили что территория Донбасса России не нужна. к местным людям отношение человеческое нужно. к ЛЮДЯМ. это только упоротые за территорию переживают
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Для свидомых, "формула Штанмайера" сегодня будет обсуждаться в Минске и скорее всего будет подписана ее редакция. Это значит, что нормандский формат состоится в октябре и он определит механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
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