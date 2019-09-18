"Не здамо!" У Зеленського відкрили деталі "угоди" з Путіним

Кремль демонструє перші ознаки готовності до деескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Die Welt (повний текст опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства).

"Ми зробили кілька кроків в односторонньому порядку з нашого боку, щоб припинити вогонь, і ми запропонували припинення обстрілів на сезон збору врожаю. Для цього ми відводимо військовослужбовців від прямої лінії фронту у трьох тестових зонах і хотіли б поширити це на весь фронт. Але постійно здійснюються провокації з того боку, проти яких наші солдати повинні захищатися. Зрештою, частота бомбардувань значно впала, і кількість загиблих відповідно зменшилася", – сказав він.

Переговори Зеленського з Путіним

У той же час Пристайко відкинув припущення, що конфлікт на Донбасі буде припинений за рахунок поступок у питанні українських територій.

"Ми не здамо українську територію і повідомили росіян про наші червоні лінії. Тому не дозволимо, щоб Росія зафіксувала своє панування на частинах української території, наприклад, як це сталося в Молдові з Придністров'ям. Ми хочемо повернути наших громадян. І якщо це неможливо, нам потрібно буде вдатися до інших засобів, про які зараз говорити ще рано", – сказав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що Зеленський є досить сильним партнером і саме це дає надію на те, що Росія після обміну піде на подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.

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