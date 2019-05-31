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Не запросив Луценка: в ГПУ образилися на "помилку" Зеленського

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У Генеральній прокуратурі висловили обурення, що президент Володимир Зеленський не покликав на своє перше засідання РНБО Юрія Луценка.

Про це в Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, зазначивши, що Луценко не був виключений зі складу Ради, але з невідомих причин був відсутній на нараді.

"Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка", - написала Сарган.

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засідання РНБО

засідання РНБО

president.gov.ua

"Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - додала вона.

Луценко і Зеленський

Луценко і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО Олександр Данилюк анонсував ще одне засідання, яке буде присвячене питанням Донбасу.

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Особи
Володимир ЗеленськийЛариса СарганЮрій Луценко
Місце
Україна
Теги
РНБОГПУ
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