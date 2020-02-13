"Не забуваємо Крим": "слуга народу" зробив заяву про переговори з Росією

Україна на переговорах з Росією торкнеться проблеми переслідування українських громадян в анексованому Криму.

Про це розповів в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Слуга народу" Святослав Юраш. За його словами, українська сторона не буде замовчувати проблему Криму, щоб "не забувати, з чого все почалося".

"Президент Зеленський вже неодноразово оголошував, що в наступному обміні буде обговорюватися доля численних наших громадян, які саме в Криму були затримані, в першу чергу, кримських татар", – зазначив нардеп.

"Слуга народу" також нагадав, що в квітні в Берліні заплановані переговори в нормандському форматі. За його словами, Україна з кожним раундом переговорів наближається до завершення війни.

"Ми сподіваємося побачити в Берліні прорив, а саме зрозумілий таймлайн – Росія забирає війська, ми проводимо вибори і інтегруємо назад схід України – і Донецьк, і Луганськ, і кордон", – заявив Юраш.

Як зазначив "слуга народу", намір президента говорити про українських громадян з Криму, яких утримують російські окупанти, свідчить, "що ми не забуваємо Крим".

"Ми не забудемо, з чого все почалося. Росія думає, що в 21 столітті можна анексувати або міняти, забирати території. Не можна! Тому що Україна повинна бути територіально цілісною. Це весь світ висловлює в резолюціях ООН, в численних санкціях, які дали всі – від Японії до Європи. Наша справа – нагадувати всьому світу про справедливість, яку Росія хоче у нас вкрасти, і не давати Росії диктувати світу, який має бути порядок. Росія занадто мала і надто неважлива зараз, щоб диктувати хоч щось", – підкреслив депутат.

"Ми в нормандському форматі з французами і німцями нагадуємо Росії, що вона повинна завершити цю війну. І шукаємо шлях того, як вона повинна вийти з України і дати нам можливість інтегрувати наш схід", – додав він.

ngv.ru

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