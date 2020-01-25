Не переношу вранье, поэтому не сдержал себя вчера в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Саакашвили рассказывает про свой успех в Грузии, где тот успех? Может в том, что 50% населения Грузии в конце срока президентства Саакашвили являлось нищими и жило меньше, чем на 5,5 долларов за ППС в день? (данные Всемирного Банка).

Или может в том, что всем сделали пенсионную уравниловку? Где та пенсия по 100 долларов в месяц в Грузии, про которую говорит Саакашвили? Платили 14 лари в 2003 (около $7 по тогдашнему курсу), под конец его президентства выросла до 150 лари (около $90), с 2020 года в Грузии платят 220 лари (1860 грн, $76) пенсии, этого мы хотим?

Поймите, у меня все есть, мне ничего материального больше не надо, будет надо – я заработаю.

Я ПРОСТО ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НОРМАЛЬНО ЖИЛИ, У НИХ ОДНА ЖИЗНЬ.

Сделали европейские цены на продукты, товары и газ в Украине? Так сделайте европейскими зарплаты и пенсии! Не можете? Уходите! Не забирайте у людей самое ценное – их годы жизни.

Да, и минимальная зарплата в Польше уже 611 ЕВРО, в Украине 175 ЕВРО, немного ошибся вчера.

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