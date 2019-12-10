"Не варто підлещуватися до Путіна": Зеленському вказали на промахи в Парижі

Президенту України Володимиру Зеленському не потрібно догоджати голові Росії Володимиру Путіну, називаючи російських військових на Донбасі сепаратистами.

Про це в Facebook після підсумків "нормандського саміту" в Парижі написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Зеленський сказав дуже дивну фразу про "сепаратистів із ОРДЛО". Не варто підлещуватися до Путіна. Це не сепаратисти, це російські регулярні війська, які окупували нашу землю", – зазначив політик.

Також Гончаренко назвав негативні й позитивні підсумки зустрічі в "нормандському форматі".

"Путін дотиснув формулу Штайнмаєра (реально – Путіна). Закон про особливий статус буде узгоджуватися в Тристоронній контактній групі і в форматі Нормандії. Це і стане найгострішою темою. Ключове – що буде написано в цьому новому законі або буде продовжуватися старий", – назвав негативні результати зустрічі депутат.

З позитиву він виділив обмін "всіх на всіх" і повне припинення вогню на Донбасі.

"Але такі рішення вже були не раз і не виконувалися. Чи буде виконуватися цього разу – велике питання, скоро побачимо", – підсумував Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

Також українці в соцмережах активно обговорювали підсумки "нормандського саміту" в Парижі, де вперше зустрілися президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін.

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