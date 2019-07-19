"Не треба роз'єднувати народ!" У Зеленського заступилися за російську мову на Донбасі

Україна не зможе повернути Донбас, змушуючи місцевих жителів говорити українською мовою.

Таку заяву зробив перший помічник глави держави Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua, коментуючи пропозицію глави Офісу президента Андрія Богдана дозволити Донецьку і Луганську говорити російською.

"Я вважаю, що почалася спекуляція на мові. Це питання роз'єднує країну. Зараз у садках і школах діти говорять українською. У майбутньому це генетично закріпиться. Не треба роз'єднувати народ. У нас історично так склалося, що половина населення говорила російською, половина — українською", — сказав він.

Сергій Шефір 24 канал

"Моя думка — ми не зможемо повернути Донбас, змушуючи їх говорити українською... Не вийде повернути людей, не пішовши на мінімальні компроміси з їхньою ментальністю. Не зважаючи на те, що українська мова — єдина державна", — додав Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ухвалення історичного закону про українську мову викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.

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