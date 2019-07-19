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"Не треба роз'єднувати народ!" У Зеленського заступилися за російську мову на Донбасі

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Україна не зможе повернути Донбас, змушуючи місцевих жителів говорити українською мовою.

Таку заяву зробив перший помічник глави держави Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua, коментуючи пропозицію глави Офісу президента Андрія Богдана дозволити Донецьку і Луганську говорити російською.

"Я вважаю, що почалася спекуляція на мові. Це питання роз'єднує країну. Зараз у садках і школах діти говорять українською. У майбутньому це генетично закріпиться. Не треба роз'єднувати народ. У нас історично так склалося, що половина населення говорила російською, половина — українською", — сказав він.

Сергій Шефір

Сергій Шефір

24 канал

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"Моя думка — ми не зможемо повернути Донбас, змушуючи їх говорити українською... Не вийде повернути людей, не пішовши на мінімальні компроміси з їхньою ментальністю. Не зважаючи на те, що українська мова — єдина державна", — додав Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ухвалення історичного закону про українську мову викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.

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Тема
Закон про мови
Особа
Сергій Шефір
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вы при любом раскладе не сможете вернуть Донбасс! Между Донбассом и Украиной огромная пропасть! Если в 14-ом году между Украиной и Донбассом были разногласия и по языковому вопросу и по устройству государства ( референдум о федерализации ,который требовали жители юго- востока Украины в 2014 году) ,но их можно было тогда решить мирным путём! Но тогдашнее руководство Украины пошло ,другим путём! И теперь Украину и Донбасс разделяет кровь !
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
"разрешить Донецку и Луганску говорить на русском языке" 5 лет назад я бы посмеялся, что такая формулировка ВООБЩЕ ВОЗМОЖНА в нормальной стране, "разрешить" БЛЯ!!!! но в нынешней фашисткой окраине, сошедшей с ума, уже возможно все!
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Пенсионер Петрович
Пенсионер Петрович
каратель свидомитов, поспеши, доктор Охлобыстин принимает и этого шефира не забудь
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
не змушуйте нас слухати російську мову
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Станкевичус Лілія, Разрешить им делать то, что они делают десятилетиями. Вот орел, ну от команды скоморохов другого и не услышишь.
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