"Не треба боятися!" Коломойський виступив за проведення виборів на Донбасі

Український бізнесмен Ігор Коломойський підтримав проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Свою позицію він висловив журналістам в п'ятницю, 13 вересня, в кулуарах форуму YES в Києві.

"Я вважаю, що не треба боятися виборів. Більш того, якщо там присутні "зелені чоловічки" або іноземні війська, це не заважає нам проводити свої вибори", - вважає він.

За словами Коломойського, партії "Слуга народу" під силу виграти вибори в ОРДЛО: "Думаю, там Зеленський отримає 80%".

Ігор Коломойський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента України заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!