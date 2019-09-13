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14 вересня • оновлено в 02:19
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"Не треба боятися!" Коломойський виступив за проведення виборів на Донбасі

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Український бізнесмен Ігор Коломойський підтримав проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Свою позицію він висловив журналістам в п'ятницю, 13 вересня, в кулуарах форуму YES в Києві.

"Я вважаю, що не треба боятися виборів. Більш того, якщо там присутні "зелені чоловічки" або іноземні війська, це не заважає нам проводити свої вибори", - вважає він.

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За словами Коломойського, партії "Слуга народу" під силу виграти вибори в ОРДЛО: "Думаю, там Зеленський отримає 80%".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в команді президента України заговорили про вибори на окупованому Донбасі. Сам Зеленський зазначив, що це можливо після виведення військ РФ з Донбасу і остаточного обміну полоненими.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, если царь нэзаможной окраины высказался, то так и будэ.
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