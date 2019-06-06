"Не стріляти у відповідь!" Кучма зробив скандальну пропозицію щодо Донбасу

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі у рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Така вимога прозвучала під час засідання в Мінську 5 червня, повідомляє прес-служба Адміністрації президента. Відзначається, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівку не тільки часу початку "режиму тиші", але і механізму його впровадження.

Леонід Кучма "Укрінформ"

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Повинно бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введена заборона на обстріл цивільних об'єктів – шкіл, дитячих садків", – сказано в заяві.

Нагадаємо:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.

Крім того, була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяви про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL, за рішенням президента Володимира Зеленського, другий глава країни Леонід Кучма знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі.

Під час брифінгу Кучма чи то жартома, чи то всерйоз заявив, що у нього немає закордонного паспорта, після чого Зеленський публічно затролив політика.

Раніше, 2 жовтня 2018 року, Кучма офіційно пішов із переговорів у Мінську. Тоді його замінив Руслан Демченко.

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