"Не пробивайте дно! А раніше чому мовчали?" Гройсман поскаржився на Порошенка і розлютив мережу

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, чия партія не подолала 5%-й поріг на позачергових виборах до Верховної Ради, поскаржився на п'ятого президента України і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка і нарвався на гостру критику в мережі.

На своїй сторінці в Facebook він заявив, що на посаді голови держави Порошенко дбав про власні інтереси, а не про громадян. Так прем'єр прокоментував останнє інтерв'ю лідера "ЄС".

За його словами, п'ятий президент України не зробив для себе жодних висновків і не зрозумів, чому Гройсман "не пішов на вибори разом з ним".

Гройсман і Порошенко

"Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті, і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений – в України все ще попереду!" – написав прем’єр-міністр.

У коментарях користувачі обурились дописом Гройсмана. Вони зазначили, що вкрай некрасиво зраджувати людину, з якою працював роками, і додали, що Порошенко у своєму інтерв’ю не сказав нічого поганого про прем’єр-міністра.

"Як не гарно свою невдачу списувати на Порошенка. Я була кращої думки про вас", "Я розумію, що "переможців не судять", але й найпідліше зраджувати людину, з якою стояв пліч-о-пліч роками...", "Цікаво, чи знали б ми зараз взагалі про існування Гройсмана, якби свого часу Порошенко не взяв би його до себе в команду", "Здавалось, що це вже дно, але раптом знизу постукав Гройсман", "Так Порошенко в своему iнтерв'ю жодного поганого слова не сказав про Вас,пане Володимир!" – обурились українці.

"Краще ви б змовчали, пане Гройсман. Ви зараз на фоні Порошенка виглядаєте, як заздрісне і підступне г*вно. Особливо після його інтерв'ю "УП", де він не сказав жодного поганого слова про вас. А ми ще нарікали президентові за недолугу кадрову політику! А з ким працювати йому було? От з такими гройсманами-аваковими, на жаль...", "Мда... Зловив зірочку. Але в підручниках про вас напишуть тільки "чиновник часів Порошенка", не більше. А з вашими соціалістичними нахилами, може, й добре, що вам багато не вдалося реалізувати. Хоча, щиро кажучи, ваше бажання ремонтувати дороги викликало позитив... Колись..." – додали користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Європейська солідарність" посіла четверте місце (8,10%) на позачергових виборах у ВРУ. Вона отримає 25 місць у парламенті.

А партія "Українська стратегія Гройсмана" опинилась на дев'ятому місці (2,41%) і не пройшла у парламент.

Так, Порошенко у своєму інтерв'ю заявив, що, якщо б Гройсман не вирішив вести самостійну політику та розділитись із партією "Європейська солідарність", то, об'єднавшись, сили показали б кращий результат на позачергових виборах у ВРУ.

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