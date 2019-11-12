Не називав винним: Єрмак звинуватив Держдеп у брехні через Порошенко

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак спростував, що називав Петра Порошенка винним в початку війни на Донбасі. Він нібито тільки обговорював можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

Повідомляє Інтерфакс-Україна. Йдеться про спілкування Єрмака з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером.

"Я ніколи не називав Петра Порошенка винним в початку війни на Донбасі. Ми з паном Волкером, паном Тейлором і паном Новіковим (позаштатним радником Зеленського) говорили про можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів, в тому числі, в армії", - заявив Єрмак.

Андрій Єрмак звинуватив Держдеп у брехні

Він зазначив, що під час цієї розмови він згадав, що його сім'ї торкнулася війна, як і більшості інших українських сімей.

"Я хотів би наголосити на необхідності рівності всіх перед законом. На моє глибоке переконання, будь-які факти злодійства і корупції по відношенню до людей, які захищають нашу свободу, неприпустимі і повинні бути покарані", - заявив Єрмак.

Раніше стало відомо, що в своїх свідченнях Конгресу тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Андрій Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.

Як писав OBOZREVATEL, Ірина Гращенко закликала Володимира Зеленського сказати суспільству – чи дійсно він давав директиви своїм радникам звинувачувати у війні на сході України Петра Порошенка.

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