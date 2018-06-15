"Не кажи гоп, доки…" В Раді накинулися на "Нафтогаз" за мільйонні премії

Члени правління НАК "Нафтогаз України" не мали права виплачувати собі мільйонні премії від неіснуючої поки перемоги в Стокгольмському арбітражі.
"Вже повернулися (до судової епопеї, – Ред.), судячи з рішення. І от тут виникає питання "казати гоп, доки не перескочиш" - це погана прикмета, а оголошувати перемогу вигравши лише першу інстанцію, це з юридичною точки зору, м'яко кажучи, некоректно по відношенню до клієнта. В даному випадку клієнтами є українська держава, це я грубо кажу", – сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.
Народний обранець також не розуміє того, факту, що члени правління НАК вже виплатили собі мільйонні премії у вигляді винагороди за перемогу в Стокгольмському арбітражі.
"От у мене виникає питання, якого біса гроші від неіснуючої перемоги, в даному випадку, це гроші українських платників податків, хтось виплатив собі у якості бонусів. А тепер ми дізнаємося, що справа зупинена в апеляції, і ще не відомо чим закінчиться у фіналі. Премії за "перемогу" вже виплачені, а гроші від цієї "перемоги" ніхто ще не отримав, і більше того, не факт, що отримає", – каже нардеп.
Ємець незадоволений останніми діями НАК "Нафтогаз України", і натякає на можливому перегляді статусу компанії.
"Окрім цих безпідставних наразі виплат, премій, вони ще примудрилися оголосити себе приватною компанією, яка має отримувати прибуток на рівні з іншими приватними компаніями, і тому українськи громадяни мають їм переплачувати за використання мереж. М'яко кажучи виникає питання, чи не варто переглянути взагалі статус НАК", – заявив він.
На питання журналіста, що саме мається на увазі, народний депутат пояснив: "В даний момент це на стадії ідеї, але з початком сесійного тижня, я думаю, що ми будемо це обговорювати, можливо буде йти мова і про націоналізацію".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман надіслав офіційного листа на адресу незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України", щоб вони переглянули своє рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій.
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