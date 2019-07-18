"Не грайтеся з вогнем!" У МВС зробили жорстке попередження про вибори

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що на позачергових парламентських виборах 21 липня можуть виникнути складнощі з протиправною діяльністю кандидатів у народні депутати приблизно на 85 виборчих дільницях.

Подробицями поділився на брифінгу у четвер, 18 липня, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, пише "Інтерфакс-Україна".

Він попередив кандидатів у депутати про адекватну реакцію правоохоронців на порушення. "Хочу, щоб чітко розуміли, особливо, це стосується тих, хто вирішив залучити – поки що, ймовірно – до вирішення тих чи інших своїх справ під час виборів так званих "тітушок". Реакція підрозділів Національної поліції буде жорсткою і адекватною. Тому закликаємо, попереджаємо: не грайтеся з вогнем", – зазначив Шкіряк.

У МВС зробили попередження про вибори

"Інформація є. Ми знаємо, де і хто може ці злочинні схеми застосовувати, тому попереджаємо. Вибори мають пройти прозоро, чесно", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області викрили "сітку" підкупу виборців на користь чинного народного депутата від партії "Відродження" Віталія Барвіненка.

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