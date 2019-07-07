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"Не грайте на руку ворогові!" Гройсман жорстко звернувся до Медведчука

12.5тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктору Медведчуку телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

"Реванш вже не просто "дряпається в двері". Він вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна. Пропагандисти з країни-агресора повним ходом анонсують телеміст з українським каналом, який входить в холдинг, контрольований Віктором Медведчуком", - написав Гройсман в Facebook .

"Звертаюся до журналістів і керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста і анексував Крим. Згадайте - і відмовтеся від цього проекту. Не грайте на руку ворогові!" - закликав прем'єр.

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Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук висловив гордість тісними відносинами з президентом Росії Володимиром Путіним, розповівши, як став його кумом.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ГройсманВіктор Медведчук
Місце
Україна
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Та відключіть ці канали й посадіть цього діверсанта. Як вже дістала ваша імпотенція...
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Ama Deus
Ama Deus
Плешивый, как и его фюрер на пынеходах, Медведчук скоро выгребет по полной
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Закон Порядок
Закон Порядок
меняй памперс .барыга с винницкого базара.купивший диплом о высшем образовании
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Ama Deus
Ama Deus
Закон Порядок, ооооо, сразу видно, что на этот раз МИД РФ сработал на отлично и чемоданчики доставлены без приключений!
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