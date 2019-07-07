"Не грайте на руку ворогові!" Гройсман жорстко звернувся до Медведчука

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктору Медведчуку телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

"Реванш вже не просто "дряпається в двері". Він вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна. Пропагандисти з країни-агресора повним ходом анонсують телеміст з українським каналом, який входить в холдинг, контрольований Віктором Медведчуком", - написав Гройсман в Facebook .

"Звертаюся до журналістів і керівників каналу. Згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста і анексував Крим. Згадайте - і відмовтеся від цього проекту. Не грайте на руку ворогові!" - закликав прем'єр.

Володимир Гройсман Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук висловив гордість тісними відносинами з президентом Росії Володимиром Путіним, розповівши, як став його кумом.

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