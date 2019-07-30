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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Не Голобородько точно": Порошенко "розкусив" зв'язок Зеленського з повітряними кульками Шарія

8.9т Читати матеріал російською

П’ятий президент України Петро Порошенко не вважає виборчу кампанію "електоральним майданом", що протестував проти системи, яка існувала з 2014 до 2019. Крім того, політик вважає, що до перемоги команды Володимира Зеленського причетний скандальний блогер Анатолій Шарій.

В інтерв’ю "Українській правді" він наголошує, що протестні настрої після президентських виборів були на дуже низькому рівні.

"Моя позиція навпаки — люди голосують за свою надію. Це перше. Люди голосують за те, щоб показати, що вони зробили правильний вибір під час президентської кампанії. Це їх право. Я цей вибір шаную. Ще раз кажу, що я буду щасливий, якщо цей їхній вибір виправдається. Бо якщо ви спитаєте мене, чи була у них мотивація за це голосувати, то це була блискуче проведена кампанія паном Зеленським. На Сході, Заході, в Центрі прихильникам Росії, прихильникам ЄС та НАТО він казав те, що вони хочуть чути, насправді не презентуючи програму. Це теж технологія. Ця технологія перемогла. Я маю це визнати", - сказав він.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

УП

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Порошенко заявив, що його політична сила не змогла перемогти, тому що несла на собі тягар відповідальності за попередні п’ять років.

"У Зеленського був тягар навпаки — повітряні кульки. Я не виключаю, що ті люди, які передавали їх Шарію, мали відношення в тому числі до пана Зеленського. Бо їх охороняла поліція, бо вони точно мали причетність до влади. Я думаю, що ця технологія буде ще не раз використана проти опонентів діючої влади. Але я цього не стверджую, бо наша тема дещо інша. Я хочу наголосити, що аргументом "за", тими кульками, замість нашого тягаря відповідальності, це були фільм "Свати", фільм "Слуга народу", відомість "95 Кварталу" і віртуальне життя, яке просто вмілими технологічними механізмами намагалися перекласти на життя реальне", - сказав він.

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Порошенко впевнений, що реальний образ Зеленського дуже відрізняється від того, що створений штучно.

"От тут я можу точно сказати, що цього не буде. І не буде за зовнішніми ознаками, які зараз в соціальних мережах — їздив на велосипеді, а тепер кортежем, чи розстрілює парламент, чи щось інше. Зеленський — не Голобородько, це точно. Але люди це ототожнювали. Це також технологія, яка на сьогоднішній день спрацювала", - зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко назвав виборчу стратегію Зеленського - "котом в мішку".

Він назвав умови співпраці з командою Зеленського.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський Анатолій Шарій
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"не смогла победить, потому что несла на себе груз ответственности за предыдущие пять лет» - "груз уголовной ответственности".
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Serov Oleg
Serov Oleg
белочка опять пришла к петру алексеевичу....
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Юг Руси
Юг Руси
Бывший президент Украины Петр Порошенко и его семья улетели из страны в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Как сообщает портал «Страна.ua», они добирались до места назначения двумя самолетами. 28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучкой Елизаветой вылетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания, передает «Газета.ру». На другом самолете 23 июля улетели в Мюнхен жена Порошенко Марина, его дочери Евгения, Александра и сын Михаил. 29 июля стало известно, что экс-президент отказался от государственной охраны и уехал вместе с семьей на отдых в Турцию. 14 июля украинское издание Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре сообщило о наличии у Порошенко пяти паспортов на разные имена. Отмечалось, что политик является гражданином сразу пяти стран, несмотря на то что на Украине запрещено иметь двойное гражданство. Ранее против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.)))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Мельничук Олександр, https://strana.ua/news/214191-semja-poroshenko-vyletela-iz-ukrainy-v-stambul-dvumja-samoletami.html
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Юг Руси
Юг Руси
Мельничук Олександр, ты чё хотел? Если хотел, пиши на человеческом!
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