"Не Голобородько точно": Порошенко "розкусив" зв'язок Зеленського з повітряними кульками Шарія

П’ятий президент України Петро Порошенко не вважає виборчу кампанію "електоральним майданом", що протестував проти системи, яка існувала з 2014 до 2019. Крім того, політик вважає, що до перемоги команды Володимира Зеленського причетний скандальний блогер Анатолій Шарій.

В інтерв’ю "Українській правді" він наголошує, що протестні настрої після президентських виборів були на дуже низькому рівні.

"Моя позиція навпаки — люди голосують за свою надію. Це перше. Люди голосують за те, щоб показати, що вони зробили правильний вибір під час президентської кампанії. Це їх право. Я цей вибір шаную. Ще раз кажу, що я буду щасливий, якщо цей їхній вибір виправдається. Бо якщо ви спитаєте мене, чи була у них мотивація за це голосувати, то це була блискуче проведена кампанія паном Зеленським. На Сході, Заході, в Центрі прихильникам Росії, прихильникам ЄС та НАТО він казав те, що вони хочуть чути, насправді не презентуючи програму. Це теж технологія. Ця технологія перемогла. Я маю це визнати", - сказав він.

Петро Порошенко УП

Порошенко заявив, що його політична сила не змогла перемогти, тому що несла на собі тягар відповідальності за попередні п’ять років.

"У Зеленського був тягар навпаки — повітряні кульки. Я не виключаю, що ті люди, які передавали їх Шарію, мали відношення в тому числі до пана Зеленського. Бо їх охороняла поліція, бо вони точно мали причетність до влади. Я думаю, що ця технологія буде ще не раз використана проти опонентів діючої влади. Але я цього не стверджую, бо наша тема дещо інша. Я хочу наголосити, що аргументом "за", тими кульками, замість нашого тягаря відповідальності, це були фільм "Свати", фільм "Слуга народу", відомість "95 Кварталу" і віртуальне життя, яке просто вмілими технологічними механізмами намагалися перекласти на життя реальне", - сказав він.

Порошенко впевнений, що реальний образ Зеленського дуже відрізняється від того, що створений штучно.

"От тут я можу точно сказати, що цього не буде. І не буде за зовнішніми ознаками, які зараз в соціальних мережах — їздив на велосипеді, а тепер кортежем, чи розстрілює парламент, чи щось інше. Зеленський — не Голобородько, це точно. Але люди це ототожнювали. Це також технологія, яка на сьогоднішній день спрацювала", - зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко назвав виборчу стратегію Зеленського - "котом в мішку".

Він назвав умови співпраці з командою Зеленського.

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