"Не думав, що так!" Ексзаступник голови адміністрації Порошенка звільнився з МЗС

Колишній заступник голови адміністрації п'ятого президента України і експосол у Євросоюзі Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

Він не назвав причину свого рішення, але у своєму акаунті у Twitter зазначив, що такий кінець кар'єри для нього несподіваний.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипломатична кар'єра", – написав він.

Єлісєєв подякував усім, з ким він співпрацював "на користь побудови авторитету України", приділивши особливу увагу першому очільнику МЗС Анатолію Зленку.

Костянтин Єлісєєв prm.ua

"Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається", – запевнив він.

Подавши заяву на звільнення з МЗС України. Чи не думав, що так может пріпінітіся моя 28-річна діпкар'єра. Дякую всім, з ким працював на Користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, дере главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся вернуться. Дипломат Єлісєєв залішається! - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше Єлісєєв різко висловлювався проти підписання Україною так званої формулою Штайнмаєра. За його словами, глава держави не може ухвалювати рішення, які вимагають узгодження з Верховною Радою.

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