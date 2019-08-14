"Не дозволю цього": Разумков заступився за українську мову у Раді

Лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пообіцяв зробити все можливе, щоб народні депутати у Верховній Раді розмовляли тільки українською мовою.
Інакше їм відключатимуть мікрофони, цитує слова політика Інтерфакс-Україна. Адже регламент парламенту вимагає спілкування державною мовою.
"Це коректно і правильно відносно Верховної Ради та своїх колег. Я спробую зробити так, щоб не дозволити це (говорити російською. – Ред.)", – наголосив Разумков.
Дмитро Разумков
"Цензор.НЕТ"
Нагадаємо, 14 серпня у Верховній Раді відбулося друге підготовче засідання сесії нового парламенту. В ході нього спалахнув скандал із обраним народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Рабіновичем. Політик відмовився виступати українською мовою. Він продовжив розмовляти російською навіть після того, як йому зробили зауваження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що говоритиме українською мовою тільки у Верховній Раді, але повністю переходити на неї вважає неправильним.
Також він говорив, що вважає за можливе діалог про глибоше використання російської мови на Донбасі.
Він зазначав, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".