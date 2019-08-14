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"Не дозволю цього": Разумков заступився за українську мову у Раді

2.4т Читати матеріал російською

Лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пообіцяв зробити все можливе, щоб народні депутати у Верховній Раді розмовляли тільки українською мовою.

Інакше їм відключатимуть мікрофони, цитує слова політика Інтерфакс-Україна. Адже регламент парламенту вимагає спілкування державною мовою.

"Це коректно і правильно відносно Верховної Ради та своїх колег. Я спробую зробити так, щоб не дозволити це (говорити російською. – Ред.)", – наголосив Разумков.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, 14 серпня у Верховній Раді відбулося друге підготовче засідання сесії нового парламенту. В ході нього спалахнув скандал із обраним народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Рабіновичем. Політик відмовився виступати українською мовою. Він продовжив розмовляти російською навіть після того, як йому зробили зауваження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Разумков заявив, що говоритиме українською мовою тільки у Верховній Раді, але повністю переходити на неї вважає неправильним.

Також він говорив, що вважає за можливе діалог про глибоше використання російської мови на Донбасі.

Він зазначав, що має намір і далі публічно розмовляти російською мовою, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.

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Тема
Мовний скандал
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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филипп филипыч
филипп филипыч
когда не позволите стрелять на донбассе как обещала ваша команда?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
филипп филипыч, тоді, коли прилюдно зізнаєшся: скільки Сьома башляє за один пост.
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