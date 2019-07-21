"Не будемо стояти осторонь": кум Путіна Медведчук пообіцяв допомогти Зеленському

Кум президента Росії і глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук заявив, що буде допомагати президенту України Володимиру Зеленському в питаннях, де у них спільне бачення.

"Невже ви думаєте, що в питаннях миру ми будемо стояти осторонь", – сказав Медведчук під час брифінгу за підсумками виборів до Верховної Ради.

У той же час Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа – за життя" не збирається входити в коаліцію з партією "Слуга народу".

Медведчук РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час брифінгу в штабі "Слугу народу" глава держави повідомив, що сконцентрується на:

припиненні війни на Донбасі,

поверненні полонених,

боротьбі з корупцією.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!