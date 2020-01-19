"Назвемо тими, хто не викликає конфлікт": Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні

Перейменування вулиць в Україні в честь героїв-націоналістів було досить спірним.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Times Of Israel. Він пояснив, що справа в українцях різних поколінь і які проживають в різних частинах країни з різною історією.

"Це стосується не тільки вулиць, а й пам'ятників. Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Це дуже складне і делікатне питання. Є герої, яких шанують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття", – пояснив Зеленський.

Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні timesofisrael.com

Український лідер прийшов до висновку, що зараз українцям треба будувати спільну історію.

"І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: якщо у нас складна історія, давайте побудуємо спільну історію. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Назвемо пам'ятники і вулиці для тих людей, чиї імена не провокують конфлікт", – сказав президент.

"В даний час у нас є свої сучасні герої – люди, які зробили історію, вчені, люди в освоєнні космосу, великі спортсмени, багато письменників... Люди, яких поважають у всіх куточках України. Давайте тримати політику подалі від цієї проблеми", — додав він.

Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні timesofisrael.com

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