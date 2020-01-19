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20 січня • оновлено в 00:32
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"Назвемо тими, хто не викликає конфлікт": Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні

2.7т
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Перейменування вулиць в Україні в честь героїв-націоналістів було досить спірним.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Times Of Israel. Він пояснив, що справа в українцях різних поколінь і які проживають в різних частинах країни з різною історією.

"Це стосується не тільки вулиць, а й пам'ятників. Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Це дуже складне і делікатне питання. Є герої, яких шанують на заході і в центрі України, і є інші українці, у яких є свої герої і які мають іншу думку. І я розумію різні почуття", – пояснив Зеленський.

Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні

Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні

timesofisrael.com

Український лідер прийшов до висновку, що зараз українцям треба будувати спільну історію.

"І саме тому я сказав кілька разів, дуже чітко: якщо у нас складна історія, давайте побудуємо спільну історію. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому. Назвемо пам'ятники і вулиці для тих людей, чиї імена не провокують конфлікт", – сказав президент.

"В даний час у нас є свої сучасні героїлюди, які зробили історію, вчені, люди в освоєнні космосу, великі спортсмени, багато письменників... Люди, яких поважають у всіх куточках України. Давайте тримати політику подалі від цієї проблеми", — додав він.

Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні

Зеленський натякнув на зворотну декомунізацію в Україні

timesofisrael.com

Також на OBOZREVATEL ви можете прочитати найцікавіше з інтерв'ю Володимира Зеленського ізраїльському ЗМІ. У ньому він розповів про Донбас, діалог з президентом РФ Володимиром Путіним, корупцію і лідера США Дональда Трампа.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Ізраїль
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Иванович Василий
Иванович Василий
Придя на задел в обществе, созданный предшественником, мало шансов поменять предыдущее, если оно устоялось, пусть и кажется кому-то спорным. Подкорректировать "спокойно" в то самое "более спокойное" русло - реально лишь то, что создается в текущий период, в свой собственный, новое, а иначе - сам себя поставишь в то самое "спорное и неуживчивое" состояние, по поводу которого пытаешься рассуждать и беспокоиться. Один заход ему пока не удался - "люстрация наоборот", на втором - решил с улиц начать?..
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Сам собі протирічить. А як же - нема різниці, як називається вулиця? Отаке ніщо нав'язує українцям свої погляди. Боюсь погромів.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Будут улицы Суворова и Кутузова, Пушкина и Екатерины-матушки! А тех, кто не согласен - заставим на коленях ползти по ним и целовать русское знамя!
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