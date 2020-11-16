Названо переможця на виборах мера Херсона

У другому турі виборів мера Херсона, який відбувся 15 листопада, переміг Ігор Колихаєв.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Херсонську міську територіальну виборчу комісію. Опрацьовані всі протоколи про результати голосування.

Так, Колихаєв набрав 63,59% (34 125) голосів. Його суперник Володимир Сальдо отримав голоси 18 135 виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час першого туру Колихаєв отримав 30,75% голосів, а Сальдо – 17,09%.

При цьому до міськради Херсона пройшли п'ять партій: Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" – 23,9%; ОПЗЖ – 14,5%; "Слуга народу" – 13,01%; "Блок Володимира Сальдо" – 11,75%; "Європейська солідарність" – 8,58%.

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.