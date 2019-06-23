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Названа дата зустрічі Зеленського з Путіним

3.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним на саміт G20 в Японії.

Як повідомив глава МЗС України Павло Клімкін, Зеленський планує відвідати саміт, який запланований на 28-29 червня в місті Осака.

"Будуть зустрічі в японському місті Осака, з Путіним", - заявив Клімкін в ефірі одного з телеканалів.

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При цьому Клімкін анонсував "нову хвилю тиску" на Росію на міжнародній арені. "Відбудеться це, якщо Кремль до вівторка не представить Міжнародному трибуналу ООН з морського права звіт про звільнення військовополонених українських моряків", - додав він

Відзначимо, в ході саміту в Японії зустріч з Путіним також планує лідер США Дональд Трамп.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Росії і України триватимуть в "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна і Франція), однак почати їх з "чистого аркуша" не вийде.

Нещодавно сам Зеленський сказав, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом обговорять підготовку зустрічі лідерів цих країн.

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Юг Руси
Юг Руси
Без приглашения? Какая невоспитанность! )))
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Александров Сергей
Александров Сергей
А кто туда пустит Хох-ляцкого Щута? Разве что в качестве официанта?
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леня зе
леня зе
Украину назначили 21 членом ;););)
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CARGO 100
CARGO 100
леня зе, он туда с коллективом ...
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