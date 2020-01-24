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24 січня • оновлено в 09:35
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Назвали окупантами: Румунія влаштувала скандал через промову Зеленського

19.8т
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В Румунії спалахнув скандал через промову президента України Володимира Зеленського до Дня Соборності України, в якій він згадав про те, як румуни зайняли північну Буковину.

У румунських ЗМІ почали з'являтися статті з критикою Зеленського. На це звернула увагу журналістка Маріанна Присяжнюк на сторінці у Facebook.

"Незабаром УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині", – сказав Зеленський у промові.

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Однак на сайті президента України була опублікована англійська версія звернення Зеленського, в якій переділ територій назвали окупацією – військовим захопленням. "Northern Bucovina was occupied by Romanians" – ішлося на сайті. Пізніше фразу виправили на "Northern Bukovyna was taken by Romanians".

Румунія влаштувала скандал через промову Зеленського

Румунія влаштувала скандал через промову Зеленського

www.president.gov.ua

Інцидент пояснив посол України в Румунії Олександр Банков. За його словами, скандал спалахнув через некоректний переклад з української на англійську мову.

"Я щиро шкодую про цю неприємну ситуацію, але вона, в підсумку, є результатом неправильного перекладу і необґрунтованого тлумачення", – зазначив Банків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вранці 22 січня привітав українців із Днем Соборності. Опубліковано відео промови.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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семенов Александр
семенов Александр
Румыны никакие не оккупанты ,вон хоть у одесситов спросите
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Не надо косить на перевод. Будьте последовательны. Избавьтесь от проклятого коммунистического наследия.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Syчки свиdoмые трусливые.Смелости хватает только со стариками воевать.А назвать вещи своими именами бздят. Ведь это и была оккупация румынами, поляками. А Сталин в 39 обратно это все забрал и присоединил к УССР.
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