"Називайте своїми іменами": президент Естонії звернулася до світу через війну на Донбасі та в Грузії

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала світ називати збройне протистояння з Російською Федерацією на сході України і в Грузії війною.

За даними "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву вона зробила під час конференції в Таллінні, зазначивши, що речі потрібно називати своїми іменами.

"Говорячи про Грузію і Україну, важливо називати речі своїми іменами - війна є війна, і окупація є окупація", - підкреслила Кальюлайд.

За її словами, замість цього в міжнародних колах користуються евфемізмами як "адміністративна прикордонна лінія" або "заморожений конфлікт", коли говорять про Грузію та Україну.

"Демократичний і ліберальний світопорядок, який базується на правилах, збережеться тільки тоді, коли ми більше не будемо прикидатися, що на нас не чинять тиск ті, хто вважає, що інтереси сильніших набагато важливіше, ніж свобода держав і народів. Ми повинні хоча б зі своїми партнерами і союзниками відкрито говорити про те, наскільки близько ми знаходимося до обриву на скелі в порівнянні з початком століття", - додала вона.

На думку Кальюлайд, українці все одно є вільними.

"Це дуже велика перевага, яке дозволяє вибудовувати сильну економіку і правову державу. Ніщо не пропало доти, доки люди можуть бути розгніваними на своїх політичних лідерів без побоювань за наслідк", - резюмувала президент Естонії.

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