Все как всегда у нас. Сплошное человеколюбие и общественная солидарность)...

Торговые сети уже начали цинично "удорожать" товары. Публичным застрельщиком этого сладкого процесса оказалась сеть АТБ. Остальные начинают подтягиваться. "Подтолкни падающего!" - так это называется). Причина? Карантин с массовой инфильтрацией залетных инфицированных, хитрые поставщики, усложненная логистика с новой "тарифной сеткой" откатов. А на самом деле - причина всегда у нас одна. Простите за прямоту, но это "национальная хитрожопость, хорошо настоянная на цинизме"). "Раздевай сейчас максимально и пусть они сдохнут завтра"...

... Впрочем, резкое проявление крысиных морд спекулятивных мародеров - только одна составляющая нашего забавного общества. Вторая обязательная составляющая - жизнерадостные придурки в статусах высших должных лиц. Много сладкой слюны всегда напускают эти ребята - "мы сейчас такого наворотим, что Сингапур со Швейцарией удаваться слезой зависти?" А потом вдруг возникает маленькая объективная претензия к эксу Гончаруку о неготовности системы к решению эпидемиологических задач. О распродаже медицинского оборудования. О тотальной необеспеченности даже больничного персонала необходимыми индивидуальными защитными средствами. Об отсутствии четких логистических планов развертывания передвижных госпиталей в случае кризиса...

Или кто-то до сих пор реально считает, что страна отлично подготовлена к эпидемии? И тут же сразу полезли оправдания. "Нет, мы отлично были готовы. Провели ряд совещаний по этому поводу. Милованов - этот антиинтеллектуал - учил всех чихать в руках".

Но я напомню кое-что иное. В то самое время, когда в Китае уже вовсю полыхало, Кабминчик Гончарука убойно, крикливо, нагло защищал... своё право на гигантские премии за "эффективную" работу. А юная министр Новосад особенно преуспела в рассказе о своём неслыханно голодающем ребёнке. Которого, правда, нет...

... Во всем этом безумии есть и ещё один безупречный по идиотизму момент. Несомненно, прошлое правительство все задачи решало только языком. Полизали тему подобно homo-коровам и считали, что решили ее. Но при этом тот же Минздрав уютно так мародерил популярный нынче ходок в Офис президента... Радуцкий).

Ага, тот самый, который выгонами вывозил жизнь (маски) из страны. Это Нечто в человеческой оболочке поставило Скалецкую "министром" и тупо обжирало министерство). Скалецкую отправили в вечный карантин, но Радуцкий продолжает упорно сидеть на ухе "сильного и мудрого" президента, рассказывая последнему о... реформах. Примерно тоже в своё время делала госпожа Супрун). При этом Система вонюче загнивает. Вчера, сегодня и продолжит гнить завтра. Почему? Потому что мародеры. Потому что инфантилы. И потому что все ещё много pr-уродцев, которые всерьёз доказывают нам, что руины Супрун/Радуцкого - это круто. Невиданно. Умопомрачительно. Антивирусно. Человеколюбиво и врачебноориентировано. И надо бы премий раздать...

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