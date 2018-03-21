Росіянам приготуватися: як Україна буде захищати національну безпеку

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики". Відповідний указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

У всіх нововведення документа розбирався "Обозреватель".

Отримання громадянства. РНБО схвалила проект закону, який передбачає внесення змін до чинного закону про громадянство України і запропонувала президенту внести його на розгляд Верховної Ради. Йдеться про обмеження та більш чітке визначення підстав для отримання громадянства України.

Підстави для в'їзду в Україну. У місячний термін Кабінет міністрів України повинен забезпечити розробку і внести в Раду законопроекти зі змінами до чинних законів "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і "Про прикордонний рух". Йдеться про введення механізму попередньої перевірки підстав для в'їзду з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну. Нововведення направлені на іноземців, а в першу чергу - на громадян Російської Федерації, і на людей без громадянства з країн міграційного ризику. А це 70 країн, визначених постановою Кабміну. До них відносяться Бангладеш, Камбоджа, Палестина, Судан та ін. У 2017 році в цей список було внесено і Росію.

Посилення відповідальності за порушення. Також повинні бути розроблені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що посилюють відповідальність за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства, оформлення для них документів і т.д. Посилити планують і відповідальність за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні.

Чотирьохрівнева система контролю гостей країни. Місяць часу відводиться і на удосконалення реалізації державної політики в сфері інтегрованого управління кордонами. Так, повинні бути передбачені заходи для забезпечення роботи чотирирівневої системи контролю в'їзду та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства.

Реєстр і верифікація даних. За два місяці Кабмін повинен підготувати і затвердити порядок реєстрації іноземців та осіб без громадянства на пунктах пропуску на кордоні та внесення інформації про них і їх документи до відповідного реєстру. Також уряд повинен визначити порядок взаємодії всіх сторін в процесі біометричної верифікації та ідентифікації людини. Крім того, Кабміну доручено прийняти порядок заповнення та використання імміграційної картки.

Методологія Європолу для боротьби зі злочинністю. До 1 липня 2018 року Кабмін повинен розробити і затвердити стратегію і план дій по боротьбі з організованою злочинністю. І тут уряд має передбачити комплексне впровадження сучасних систем кримінального аналізу, зокрема, методології Європолу.

Як повідомляв "Обозреватель", з 1 січня 2018 року на кордоні України почав працювати біометричний контроль. Тепер при в'їзді в країну прикордонники фіксують дані іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, зокрема і з Росії.