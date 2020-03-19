Читаю злорадні пости про те, кого з влади напевне заразив хворий нардеп. І про те, як закривають двері перед хворими. І про безкарне в рази підняття цін на найнеобхідніші товари.
Треба це припиняти!
В найгірші часи має проявлятися взаємодопомога і людяність. Як на Майдані. Чи на війні.
Так, це правда, що Україна не готова до пандемії. І число хворих поки що незначне тільки тому, що нема тест-систем. Поки що фіксують в рази більше хворих на важку пневмонію.
Будуть тести - ми побачимо десятки тисяч хворих.
А потім - сотні померлих.
І ніхто з політиків на тому не виграє.
Бо і стара і нова влада несе однакову відповідальність за відсутність пристроїв вентиляції легень та інших найважливіших для виживання речей.
Можна безкінечно критикувати недолугі владні рішення, які дають для цього безліч підстав. Можна у відповідь погрожувати тюрмою всім опозиціонерам і активістам.
Але час зупинитися.
Ми в одному - і то дірявому - човні.
Політика - це лідерство у вмінні об‘єднати людей.
Знаю, що це фантастика, але хотів би, щоб всі українські партії у ВР об‘єдналися в коаліцію національного порятунку. Щоб Зеленський подав руку Порошенку.
Щоб всі політичні репресії і бізнес переділи були зняті з повістки деного. Щоб прокремлівська група при владі припинила провокувати українців.
Щоб мери міст і працедавці визначали урядову політику.
Щоб лікар, солдат і волонтер стали найбільш шанованими діячами.
Часу обмаль.
Наступні два тижні все вирішать.
Боюсь, що все буде, як завжди.
"Людям не те що позакладало вуха - людям позакладало душі", Ліна Костенко.
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