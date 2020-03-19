Читаю злорадні пости про те, кого з влади напевне заразив хворий нардеп. І про те, як закривають двері перед хворими. І про безкарне в рази підняття цін на найнеобхідніші товари.

Треба це припиняти!

В найгірші часи має проявлятися взаємодопомога і людяність. Як на Майдані. Чи на війні.

Так, це правда, що Україна не готова до пандемії. І число хворих поки що незначне тільки тому, що нема тест-систем. Поки що фіксують в рази більше хворих на важку пневмонію.

Будуть тести - ми побачимо десятки тисяч хворих.

А потім - сотні померлих.

І ніхто з політиків на тому не виграє.

Бо і стара і нова влада несе однакову відповідальність за відсутність пристроїв вентиляції легень та інших найважливіших для виживання речей.

Можна безкінечно критикувати недолугі владні рішення, які дають для цього безліч підстав. Можна у відповідь погрожувати тюрмою всім опозиціонерам і активістам.

Але час зупинитися.

Ми в одному - і то дірявому - човні.

Політика - це лідерство у вмінні об‘єднати людей.

Знаю, що це фантастика, але хотів би, щоб всі українські партії у ВР об‘єдналися в коаліцію національного порятунку. Щоб Зеленський подав руку Порошенку.

Щоб всі політичні репресії і бізнес переділи були зняті з повістки деного. Щоб прокремлівська група при владі припинила провокувати українців.

Щоб мери міст і працедавці визначали урядову політику.

Щоб лікар, солдат і волонтер стали найбільш шанованими діячами.

Часу обмаль.

Наступні два тижні все вирішать.

Боюсь, що все буде, як завжди.

"Людям не те що позакладало вуха - людям позакладало душі", Ліна Костенко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!