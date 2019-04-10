Насіров: конкурси на керівників податкової та митниці – протиправні

Оголошені Кабінетом міністрів України конкурси на посади керівників податкової та митної служб є протиправними і нечинними.

Про це йдеться в судовому позові голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова до Кабінету міністрів України. Відповідний позов подано до Окружного адміністративного суду м. Києва, йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Роман Насіров

Зокрема, у позові наголошується, що посада керівника фіскальної служби не є вакантною, оскільки ДФС України не ліквідовано, а передбачено її реорганізацію. До вирішення питання про переведення голови Державної фіскальної служби України на посаду голови Державної податкової служби України або голови Державної митної служби України, ці посади не є вакантними. Відповідно, відсутні законні підстави для оголошення конкурсу на зайняття вказаних посад.

Крім того, у зв’язку із реорганізацією фіскальної служби звільнення її керівника можливе лише у разі неможливості його перевести на іншу посаду або якщо він відмовляється від такого переведення. При цьому, згідно чинного законодавства, переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

У своїх позовних вимогах Насіров просить суд визнати протиправними та нечинними Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби України" та "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної податкової служби України".

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Як відомо, відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Керівник центрального органу виконавчої влади призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров заявив, що проведення повноцінної податкової та митної реформ є обов'язковим кроком з точки зору євроінтеграційних процесів в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!