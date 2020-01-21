Головна Новини
21 січня • оновлено в 11:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

3.1т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський змінив фото обкладинки на своїй офіційній сторінці у Facebook, чим викликав великий ажіотаж серед українців.

Під світлиною користувачі залишили сотні коментарів, в яких висловили свої претензії до глави держави й потролили його.

З огляду на тло фотографії, вона була зроблена на День Незалежності України. На ній Зеленський стоїть у профіль перед військовим оркестром Збройних сил України та людьми в білому одязі.

Однак у коментарях підписники розкритикували президента за надмірний пафос і за те, що він вибрав для своєї сторінки знімок, на якому зображений спиною до тих, хто на нього дивитиметься. Крім того, вони опублікували подібний кадр, зроблений з іншого ракурсу, і помітили, що Зеленський вийшов до народу в бронежилеті.

Нове фото обкладинки Зеленського

Нове фото обкладинки Зеленського

Facebook Володимира Зеленського

Новини
"Ось як виглядає справжній візит в Оман": Зеленського підкололи показовим фото

"Справжній полковник!", "Це з Оману чи в очікуванні чартеру на Москву?", "Коли розкажеш про Оман?", "Показуха й піар", "Володю, досить перетворювати країну на шоу заради одного актора. Досить ловити хайп на чужому горі й робити показуху", – обурюються українці.

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Коли вже закриєте коментарі у Facebook? Уже в Instagram і на YouTube закрили", "Не повертайтеся ні до кого спиною, навіть до друзів!", "Ви наш генералісимус. Пишаємося вами! На обличчі тягар відповідальності й думки про народ!" – не вгавають дискусії під новою обкладинкою.

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Зеленського жорстко розкритикували за життєрадісне фото на його сторінках у соцмережах. Користувачі дорікнули главі держави тим, що його скорбота в постах зі співчуттями у зв'язку з катастрофою літака МАУ має нещирий вигляд.

  • Так, на обкладинці сторінки президента була жалобна свічка, а на аватарці – фото, де він посміхається. Крім того, на його сторінці у Twitter над повідомленнями про загибель людей в літаку МАУ була обкладинка "Веселого Різдва".

  • Після скандалу пресслужба президента все ж змінила основне "веселе" фото на більш стримане.

  • Нагадаємо, на офіційній сторінці Офісу президента в соцмережі Instagram закрили можливість обговорювати дописи. Водночас з неї зникли й коментарі до попередніх новин.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
26
28
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Зе-Бонапарт!Закажем ему копию мундира французкого императора у лучших портных-и на парад!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Хо Хол
Хо Хол
что-то чyбатыe xpюканы быстро подзабыли мятый пиджак cвиноалкaша :D
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
2 из 4 ответов | показать все
. Талисман
. Талисман
Хо Хол, Только слабак и конченный может придумать такой комментарий, как ты!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
UA. RUNIC, лучше в спальню к твоей мамаше наведаюсь, чтобы она принимала парад у себя за щекой.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги