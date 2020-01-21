"Наш генералісимус!" Зеленського затролили за нове фото

Президент України Володимир Зеленський змінив фото обкладинки на своїй офіційній сторінці у Facebook, чим викликав великий ажіотаж серед українців.

Під світлиною користувачі залишили сотні коментарів, в яких висловили свої претензії до глави держави й потролили його.

З огляду на тло фотографії, вона була зроблена на День Незалежності України. На ній Зеленський стоїть у профіль перед військовим оркестром Збройних сил України та людьми в білому одязі.

Однак у коментарях підписники розкритикували президента за надмірний пафос і за те, що він вибрав для своєї сторінки знімок, на якому зображений спиною до тих, хто на нього дивитиметься. Крім того, вони опублікували подібний кадр, зроблений з іншого ракурсу, і помітили, що Зеленський вийшов до народу в бронежилеті.

Нове фото обкладинки Зеленського Facebook Володимира Зеленського

"Справжній полковник!", "Це з Оману чи в очікуванні чартеру на Москву?", "Коли розкажеш про Оман?", "Показуха й піар", "Володю, досить перетворювати країну на шоу заради одного актора. Досить ловити хайп на чужому горі й робити показуху", – обурюються українці.

"Коли вже закриєте коментарі у Facebook? Уже в Instagram і на YouTube закрили", "Не повертайтеся ні до кого спиною, навіть до друзів!", "Ви наш генералісимус. Пишаємося вами! На обличчі тягар відповідальності й думки про народ!" – не вгавають дискусії під новою обкладинкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Зеленського жорстко розкритикували за життєрадісне фото на його сторінках у соцмережах. Користувачі дорікнули главі держави тим, що його скорбота в постах зі співчуттями у зв'язку з катастрофою літака МАУ має нещирий вигляд.

Так, на обкладинці сторінки президента була жалобна свічка, а на аватарці – фото, де він посміхається. Крім того, на його сторінці у Twitter над повідомленнями про загибель людей в літаку МАУ була обкладинка "Веселого Різдва".

Після скандалу пресслужба президента все ж змінила основне "веселе" фото на більш стримане.

Нагадаємо, на офіційній сторінці Офісу президента в соцмережі Instagram закрили можливість обговорювати дописи. Водночас з неї зникли й коментарі до попередніх новин.

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