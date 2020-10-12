Нардепка Зінкевич перерахувала симптоми повторного зараження COVID-19
Депутатка від "ЄС" отримала позитивний тест на коронавірус наприкінці вересня
Тоді вона зізналася, що це вже вдруге, як підхопила цю інфекцію
За її словами, нині перебіг хвороби відрізняється від попереднього разу
Повторне захворювання на коронавірус можливо, і воно відрізняється від першого низкою примітних симптомів.
Про це в інтерв'ю "Фактам" розповіла народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич. На COVID-19 вона перехворіла пів року тому, а в жовтні знову отримала позитивний тест.
"Трохи підвищилася температура (вечорами вона досягала 37,2, а вдень була нормальна), з'явилася сильна втома... Якщо говорити про нюх, він у мене зник ще минулого разу і так і не з'явився. Смак не зникав, але він ще не повністю відновився після першого разу. Є невеликий нежить", – зазначила депутатка.
Вона підкреслила, що головним у цих симптомах стало відчуття сильної втоми. За її словами, під час першого зараження все було по-іншому.
Тоді, згадує нардепка, у неї раптом піднялася висока температура. Водночас ні кашлю, ні нежитю не спостерігалося.
"Оскільки в мене є інвалідність і певні специфічні захворювання, пов'язані з нею, подумала, що це пієлонефрит. Почала приймати ліки, але і наступного дня температура залишалася високою – 39,5 градуса. А на третій день стало дуже важко дихати, з'явилося прискорене серцебиття. Оскільки я навчаюся на медика, зрозуміла, що це пневмонія", – пояснила Зінкевич.
Як писав OBOZREVATEL, про повторне зараження COVID-19 Яна Зінкевич повідомила 30 вересня. Тоді ж вона розповіла, що до цього вже перехворіла на коронавірус.