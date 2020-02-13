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13 лютого • оновлено в 13:14
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Нардепи полетять в "американський Трускавець-2": що відомо

1.4т
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Народні депутати від фракції "Слуга народу" справді поїдуть на навчання до Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". За його словами, крім "слуг", до Америки вирушать ще й інші представники парламенту, але все це відбуватиметься у вільний від роботи у Верховній Раді час.

"Є такі навчально-ознайомчі програми, вони давно існують. Пропонують три-п'ять днів провести в Конгресі США, ще декілька днів – ближче до місцевого самоврядування", – сказав політик.

Олександр Корнієнко заявив, що "слуги народу" поїдуть навчатися в США

Олександр Корнієнко заявив, що "слуги народу" поїдуть навчатися в США

Водночас він зазначив, що оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно з квотним принципом, в групі буде більше саме її депутатів.

Також нардеп запевнив, що ще не узгоджене питання щодо графіку. Оскільки зараз парламентарі ставлять за пріоритет відвідування Ради, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань.

"Тобто все інше – у вільний від роботи час. Але це, знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам'ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми щодо дат із ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів під час важливого пленарного тижня теж ніхто не буде", – підкреслив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді глава пресцентру партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що нардепи IX скликання вирушать на двотижневе навчання в Сполучені штати Америки.

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Автор
Марта Рок
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу депутат Верховна Рада України
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Pereyma Tet
Pereyma Tet
Виділити приміщення для проходження карантину наших громадян з Китаю вони не можуть, а орендувати отель для проходження лікбезу для цих люмп‘єнів - будь ласка!!!
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