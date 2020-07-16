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Нардеп з ОПЗЖ отримував команди, як голосувати: журналісти злили переписку

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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Олександр Пузанов з ОПЗЖ засвітив листування зі своїм помічником в Раді

Олександр Пузанов з ОПЗЖ засвітив листування зі своїм помічником в Раді. сайт ОТЗЖ

Народний депутат Олександр Пузанов з фракції "Опозиційна платформа – За життя" отримував команди від свого помічника Максима Макушинського, за які законопроекти голосувати, а за які – ні.

Листування на смартфоні Пузанова зняв фотокореспондент "Апострофа". Помічник нардепа писав номера законопроектів, за які Пузанов повинен віддати свій голос.

"605 можна підтримати, нічого поганого немає. 1329 – не можна, 1497 – "проти", 1507 – "проти", 105 – "за", – написав Макушинський.

На питання Пузанова по законопроекту №1398, Макушинський теж дав "добро".

"2456 – на розгляд фракції, мені здається можна, 1645 – можна не підтримувати. 426 – "за", – повідомив своєму керівникові помічник.

Нардепу від ОТЗЖ давали інструкції про голосування

Нардепу від ОТЗЖ давали інструкції про голосування (Апостроф)

Помічник нардепа повідомляв йому, які законопроекти потрібно підтримати

Помічник нардепа повідомляв йому, які законопроекти потрібно підтримати (Апостроф)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережу злили листування народного депутата від "Слуги народу" Павла Павлиша з заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом, в якому останній нібито стверджує, що глава профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький "хоче нахабно ділити бюджет".

УкраїнаСкандали з депутатами Верховної Ради"Опозиційна платформа - За життя"
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