У п'ятницю, 28 лютого, народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко зірвав сесію в Мелітопольськый міськраді. Політик виламав двері в сесійний зал і, увірвавшись в приміщення, почав стрибати по столах.

Як пише РІА Мелітополь, Крейденко привіз до міста Мелітополь людей з Києва і разом з прихильниками екснардепа Євгена Балицького організував бійки в міськраді (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Відомо, що вранці, 28 лютого, біля будівлі міськради проходив мітинг проти прийняття закону про землю. Протестуючі привезли під стіни мерії сільгосптехніку і вийшли з плакатами: "Ганьба Крейденку! Геть від нашої землі", "Вова! Земля не товар", "Крейденко – продаж землі – зрада України".

Володимир Крейденко Скріншот

При цьому поряд Крейденко організував пікет, на якому вимагали скасувати тарифи тепломережі. Серед учасників цього пікету, крім місцевих жителів було багато приїжджих. За інформацією видання, в натовпі були помічені учасники мелітопольського маршу "руська весна" 2014 року.

Мітинг у мерії РІА Мелітополь

Мітинг у мерії Мелітополя РІА Мелітополь

Повідомляється, що Крейденко з прихильниками почали руками і ногами вибивати двері в сесійний зал. При цьому за цим спостерігали поліцейські, які зробили йому лише зауваження. На що "слуга народу" заявив, що буде писати заяву на поліцейських, які перешкоджають діяльності депутата ВР.

Пізніше Крейденко все-таки прорвався в зал, де місцеві депутати збиралися проводити засідання. Але депутат зайняв крісло ведучого сесійного засідання секретаря, і не хотів його залишати. Управсправами виконкому Михайло Семикин намагався закликати до порядку депутата, але той вчепився в крісло і кричав на весь зал. Потім дійшло до обливання один одного водою. Зал скандував Крейденку "Ганьба!"

Мітинг у мерії Мелітополя РІА Мелітополь

Мітинг у мерії Мелітополя РІА Мелітополь

Секретар міськради Роман Романов з трибуни закликав до порядку, і вимагав Крейденко покинути президію.

"Володимир Вікторович, я прошу вас вести, як личить народному депутату, а не вносити деструктив у проведенні сесії! Ви ведете себе, як нецивілізована людина. Прошу залишити місце в президії, як того вимагає регламент, сісти в зал і згідно з регламентом виступити, коли голова дасть вам слово", – зазначив Романов.

Крейденко зірвав засідання Скріншот

Крейденко намагаючись зірвати засідання, вибіг до трибуни, але його зупинили депутати міськради. На що політик закричав: "Народного депутата защимили!". У підсумку в залі почалася бійка. У сутичці Крейденку вдалося навіть схопити за горло місцевого депутата Максима Бельчева. При цьому поряд стояли поліцейські, які намагалися контролювати ситуацію.

Пізніше Крейденко скочив на столи, і вигукував, що йому не дають виступити. В результаті депутатам довелося достроково закрити сесію.

Крейденко заліз на стіл Скріншот

Уже на виході з мерії Крейденко заявив, що 1 березня він подасть у Верховну Раду постанову з ініціативою про розпуск Мелітопольської міської ради.

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