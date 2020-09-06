Нардеп від "Слуги народу" під час карантину "відривався" під Монатика на Ібіці. Відео

Нардеп від "Слуги народу" під час карантину "відривався" під Монатика на Ібіці. Ілюстрація.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук під час карантину відвідав концерт в нічному клубі.

Так, чоловік розважався у Ibiza Beach Club (Одеса) на концерті співака Monatik. Відповідне відео розмістив сам нардеп на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Монатік, дякую за настрій та енергію! Тепер можна знову в робочий Ритм. Кожний LOVить Ритм..." – написав Камельчук.

Відзначимо, що раніше Камельчук у ефірі парламентського телеканалу "Рада" запевняв, що пандемія коронавірусу і все, що відбувається під час неї, – це "афера".

"Все це тільки для того насправді, щоб у всьому світі відбувся економічний переподіл. І те, що зараз відбувається в Україні, – насправді це калька з багатьох інших країн, зокрема, європейських. Є, на жаль, вимога міжнародних фінансових корпорацій, які працюють у зв’язці з фармкомпаніями", – заявив нардеп.

За словами політика, їх метою є нібито максимальне зниження рівня життя людей та цілих країн.

"Ми повинні проконтролювати, як поводяться у даній ситуації і будуть поводитися потім всі засоби медицини, зокрема, Міністерство охорони здоров’я. Тому що ця історія буде у нас до весни наступного року, а після цього, мені здається, повинні летіти голови просто всіх тих, хто брав участь у цій афері", – сказав Камельчук.

Пост нардепа про концерт. Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар "зчепився" з користувачкою мережі, заявивши їй, що "може і послати".

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