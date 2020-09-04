Міністра економіки Ігоря Петрашка можуть усунути з посади за відстоювання інтересів власників тютюнових корпорацій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає телеґрам-канал українського журналіста Андрія Павловського PavlovskyNEWS.

"Качура повідомив журналістам, що міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вже незабаром може покинути Кабмін. За словами нардепа, про це топчиновник вже повідомив своїм підлеглим", – йдеться в повідомленні.

За словами Качури, він особисто бачив, як Петрашко в Кабінеті міністрів відстоював інтереси тютюнових корпорацій, звільняючи їх від сплати податків. Депутат додав, що до економічного блоку у Верховної Ради накопичилося багато питань, як і до самого міністра Петрашка.

Нардеп-"слуга" заявив у Раді про підготовку відставки міністра Петрашка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава фракції СН Давид Арахамія розповів, чи звільнятиме "Слуга народу" міністра Ігоря Петрашка.

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