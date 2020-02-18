Нардеп погоріла на розвагах у Верховній Раді: в мережу потрапило відео

Народного депутата від "Батьківщини" Анжеліку Лабунську спіймали на розвагах під час засідання Верховної Ради.

Як передає TK Media, політик грала на смартфоні в гру в жанрі пошуку предметів "June's Journey". Також Лабунська попалася на особистому листуванні.

В цей час парламент розглядав у другому читанні правки до законопроекту щодо ринку землі.

Анжеліка Лабунська zhzh.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Слуги народу" Дмитро Любота експериментував зі своєю зовнішністю під час засідання Ради.

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