Нардепка "Європейської солідарності" Зінкевич вдруге здолала коронавірус
Нардепка повідомила, що хворіла 15 діб
Вона зазначила, що перший раз хворіла вдвічі важче
Нардепка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич вилікувалася після повторного зараження коронавірусом.
Про це нардепка повідомила у Facebook ввечері в четвер, 15 жовтня. Процес лікування зайняв у Зінкевич 15 днів.
"Нарешті я одужала від коронавірусу й отримала негативний результат тесту. Скажу чесно: непростий досвід, і сподіваюсь, що третього разу не буде хоча б за цей рік", – написала вона.
Зінкевич зауважила, що другий раз перенести COVID-19 їй було вдвічі легше, ніж після першого зараження.
"Якщо підсумувати коротко. Перший раз я хворіла надзвичайно важко, за шкалою, мабуть, 8 із 10. (Не на ШВЛ і вже добре). Удруге, після першого пережитого випадку, все відчувалося на 3-4 з 10, не більше", – зазначила вона.
Як писав OBOZREVATEL, Зінкевич повідомила про те, що повторно захворіла на коронавірус, 30 вересня. Пізніше вона перерахувала симптоми й зазначила, що головним індикатором була сильна втома.
Також раніше COVID-19 заразився п'ятий президент Петро Порошенко, він повідомив про це 29 вересня. Але його недавно виписали з лікарні. З 14 жовтня політик повернувся до роботи.