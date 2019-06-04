"Напад" Румунії на Україну: в Раді відреагували на скандальне відео

Популярне в інтернеті провокаційне відео під назвою "Румунсько-українська війна 2022" направлене на розхитування ситуації в Україні напередодні парламентських виборів.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин, коментуючи відеоролик з "нападом Румунії на Буковину".

Депутат вважає, що українському керівництву не слід реагувати на подібні речі на високому рівні. На його думку, "це занадто".

"Я вірю в наших військовослужбовців... У мене немає сумніву, що наші хлопці захистять Україну, не дадуть таким сценаріям статися. Якщо хтось хоче погратися, зробити певну політизацію, розхитувати ситуацію перед виборами – це на їх совісті", – підкреслив Рябчин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про загрозу територіальній цілісності країни через скандальне відео в інтернеті під назвою "Румунсько-українська війна 2022". Відеоролик розповідає про захоплення Румунією території Буковини в результаті широкомасштабної війни.

Пізніше автор відео закликав ставитися до ролика як до жарту. За його словами, він описав альтернативну реальність, яка ляже в основу його електронної книги. Чоловік зовсім не очікував, що в Києві його кліп сприймуть настільки серйозно. Менш ніж за добу ролик подивилися понад 200 тисяч осіб.

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