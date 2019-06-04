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"Напад" Румунії на Україну: в Раді відреагували на скандальне відео

2.1тЧитати матеріал російською

Популярне в інтернеті провокаційне відео під назвою "Румунсько-українська війна 2022" направлене на розхитування ситуації в Україні напередодні парламентських виборів.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин, коментуючи відеоролик з "нападом Румунії на Буковину".

Депутат вважає, що українському керівництву не слід реагувати на подібні речі на високому рівні. На його думку, "це занадто".

"Я вірю в наших військовослужбовців... У мене немає сумніву, що наші хлопці захистять Україну, не дадуть таким сценаріям статися. Якщо хтось хоче погратися, зробити певну політизацію, розхитувати ситуацію перед виборами – це на їх совісті", – підкреслив Рябчин.

Новини
Румунія нападе? Військовий експерт оцінив відео про захоплення Буковини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про загрозу територіальній цілісності країни через скандальне відео в інтернеті під назвою "Румунсько-українська війна 2022". Відеоролик розповідає про захоплення Румунією території Буковини в результаті широкомасштабної війни.

Пізніше автор відео закликав ставитися до ролика як до жарту. За його словами, він описав альтернативну реальність, яка ляже в основу його електронної книги. Чоловік зовсім не очікував, що в Києві його кліп сприймуть настільки серйозно. Менш ніж за добу ролик подивилися понад 200 тисяч осіб.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Анатолій Матіос
Місце
Румунія
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Смолина Аня
Смолина Аня
Спacибo всем тем, кто пoкaзaл мнe чудо-cайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁91pe54 Прoстo прoйдя oпpoс полyчилa пoчти полyгoдoвyю зaрплaту)) Пoльзyйтecь, пока ecть вoзмoжнoсть=)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Защитят,як Крым
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