Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром

Заява кандидата в народні депутати по 192 виборчому округі Назарія Чепко про замах на життя, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук, виявилась безпідставною.

Про це повідомляє прес-служба народного депутата Олександра Гереги.

Зокрема, заяву до правоохоронних органів, щодо згаданого інциденту, Назарій Чепко відмовився подавати.

За словами чергового лікаря травмпункту Городоцької районної лікарні Олександра Кушніра 13 липня близько 2 години по допомогу звернувся чоловік, який представився Назарієм Чепко і повідомив, що на нього напали і нанесли декілька травм.

"Хворий був мною оглянутий, при цьому була виявлена невелика рана на грудній клітці зліва, рана неглибока, поверхнева, тобто вона не проходила глибше шкіри, не пошкоджувала м’язової тканини, не проникала у плевральну порожнину, що могло призвести до більш серйозних наслідків. Така травма загрози для здоров’я чи життя пацієнту не представляла", - зазначає лікар Олександр Кушнір.

Також за словами лікаря, оскільки Чепко заявив, що це кримінальна травма, згідно нормативних документів він повідомив працівників поліції.

"Дуже швидко протягом 5-7 хвилин працівники поліції приїхали, однак пацієнт Чепко Назарій відмовився писати заяву та давати якісь пояснення. Вони з ним поспілкувалися, після чого вони пішли, а також за ними пішов додому Назарій Чепко у супроводі батька та дружини чи співмешканки. Травми, які отримав, ніякої загрози для здоров’я не представляють. Однак я порадив йому прийти до 9 години ранку на повторний огляд та для того, щоб зробити щеплення від правцю. І хоча я був на чергуванні до 8 ранку, я чекав його до 10, але Назарій Чепко не з’являвся у травмпункті", - сказав він.

У Олександра Гереги, якого Чепко звинуватив в інциденті спростовують інформацію. Представник штабу Гереги Валерій Парамей так коментує події:

"Нажаль, необґрунтовані звинувачення проти політичних опонентів - поширений спосіб брудної агітаціі. Сприймаємо заяву кандидата в народні депутати Назарія Чепко про напад на нього, як намаганням дискредитувати свого опонента по округу. Якщо на кандидата здійснено напад, він має звернутися до правоохоронних органів. Правоохоронці мають висувати версії та знаходити винуватих, а не сам кандидат. Наразі із заявою до правоохоронців Чепко не звертався".

Його публічні закиди є необґрунтованими й не підтверджені жодними фактами чи доказами.

Хочемо нагадати, що згідно закону за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації особи передбачена цивільно-правова відповідальність".

Також журналісти каналі "Перши Подільський", які проводили власне розслідування так званого нападу відмітили, що на відео, на якому Назарій Чепко демонструє поранення, в місці порізу навіть не пошкоджено сорочку.

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