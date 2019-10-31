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31 жовтня • оновлено в 10:53
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Намагаються сподобатися: Богдан розкритикував "фейсбучних" міністрів

1.4т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан розкритикував новий Кабмін України через роботу на публіку, яка знижує ефективність міністрів.

Він наголосив, що незадоволений роботою міністрів. Про свої спостереження Богдан розповів "Українській правді".

"Ми дедлайн поставили до кінця року, вони зараз собі визначають пріоритетні напрямки, які обіцяють досягти до кінця року. Відповідно, наша команда вся збереться, разом із ними будемо обговорювати і будемо ухвалювати відповідні рішення. Мені прикро, що вони намагаються сподобатися у Фейсбуці, але це мінус у результативності", – заявив Богдан.

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"На сьогодні дуже важко змушувати їх, вони ще бояться, вони не розуміють, вони дуже розумні, дуже класні фахівці. Не хочуть нести відповідальність. І це ми з вами маємо на увазі не тільки і не стільки кримінальну відповідальність, як може бути сприйнято, а саме репутаційну відповідальність", – додав він.

Бондан наголосив, що якщо міністри не проводитимуть реальні реформи, але всі їх любитимуть, владі доведеться ухвалювати "важке рішення".

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Новое время

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан прокоментував "розкол" у "Слузі народу".

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
А кто такой Богдан, что бы критиковать КМУ? Кто его избирал?
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Dell Alex
Dell Alex
Богдаша понимает, что вылазя в ФБ они все получают свое ведро заслуженных помоев. И объемы будут расти. Как снежная лавина. Потому под видом критики пытается прикрыть эту лавочку.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Нравится всем должен только бубочка! Остальным запрещено! Ану быстро контраст создали "царь хороший - бояре плохие!"
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