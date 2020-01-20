"Намагаються приховати свої провали!" Владу звинуватили у переслідуванні Порошенка

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що політичні переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка влада організувала для того, щоб приховати гучні провали свого урядування.

Він зазначив, що за вісім місяців нова влада продемонструвала некомпетентність, безвідповідальність і неспроможність керувати країною. Гучні скандали січня один за одним вже почали знімати полуду з очей навіть тих, хто минулого року голосував за "Слуг народу", передає його слова пресслужба "ЄС".

За його словами, серед цих скандалів відпочинок Зеленського в Омані з імовірними таємними зустрічами з росіянами, нездатність уряду реагувати на складні безпекові кризи, продемонстровані після збиття українського літака російською ракетою в Ірані, некомпетентність президента Зеленського і відсутність інтелектуальної потуги керувати країною, про що відверто заговорив навіть прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Пресслужба партії "Європейська солідарність"

Також він нагадав про глибоке суспільне обурення, яке викликали нові зарплати міністрів, а також їхнє рішення нагороджувати себе місячними преміями в розмірі кількох окладів. І це на тлі мільярдних дірок у бюджеті, на тлі невиконаних обіцянок влади знизити тарифи – бо платіжки, які отримують люди, свідчать про чергову брехню.

"За нової влади – некомпетентної, непрофесійної, брехливої та корумпованої – держава тримається винятково на тому запасі міцності, який за роки свого президентства створив Петро Порошенко і його команда.

Щоб відволікти увагу від управлінської некомпетентності президента Зеленського, його уряду і всіх "слуг народу", владою ухвалене рішення активізувати фальсифікацію десятків справ проти п'ятого президента", – сказав він.

За словами нардепа, політичні репресії проти опозиції – це частина загального наступу непрофесійної влади Зеленського на права і свободи громадян, їхньої спроби збудувати замість європейської демократії абсолютну монархію, як Султанат Оман, чи диктатуру за прикладом Росії.

"Чого варта лише найсвіжіша ініціатива "Слуг" – запровадити кримінальну відповідальність для журналістів за поширення інформації, яку сама влада вважатиме недостовірною", – зазначив Герасимов.

На його переконання, переслідування Порошенка – це атака влади на "Європейську солідарність" як "єдину головну опозиційну силу, яка обстоює національні інтереси України".

"Зрозуміло, марними є всі спроби влади залякати Петра Порошенка та його команду. Не на тих напали. Ми здатні захищати і себе, і країну. А влада, яка намагається зміцнити власний авторитет переслідуваннями опозиції, – про що ми всі з вами і вся країна чула з так званих "плівок Труби", – має усвідомити, що жодні її дії не зупинять "Європейську солідарність" на шляху захисту європейського та євроатлантичного курсу країни.

Петро Порошенко скасував заплановану закордонну поїздку. Сьогодні він сходив у ДБР і особисто отримав повістки, чим примусив ДБР діяти в рамках закону.

До того ж які повістки? У справі щодо проходу українських військових кораблів з української Одеси до українського Маріуполя Керченською протокою. У справі, яка стосується Мінських угод", – наголосив депутат.

Герасимов додав, що розгортання і продовження цих справ вигідне виключно Росії. "Але Україна переможе. Слава Україні!", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що справи, які масово продукує ДБР проти нього, є політичним замовленням колишньої команди Януковича.

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