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Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим

31.2тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав окупований Крим гіршою версією Росії.

Як передає УНІАН, дипломат наголосив, що після анексії Кремль "не зміг перетворити окуповану територію в звичайну Росію".

"Це набагато гірша версія Росії, набагато гірша версія диктатури", - сказав Клімкін, додавши, що в найближчі роки чисельність російських військ у Криму досягне 50 тисяч осіб.

Клімкін також додав, що РФ переселяє до Криму людей з кримінальним минулим, щоб завдяки їм посилити контроль над півостровом.

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Павло Клімкін

Павло Клімкін

LIGA.net

Заява глави українського МЗС розлютила росіян. Не зміг втриматися від коментаря і сенатор РФ Олексій Пушков. "Завдяки Росії кримчани живуть у безпеці. І це дуже приємна, морська версія Росії", - стверджує він.

Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим
Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим
Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим
Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим
Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Росії розгорівся скандал через відомого опозиціонера, який визнав анексію Криму.

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Тема
анексія Криму
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
А что делает послемайданная недовласть? Плодит неонацистов, бросает в тюрьмы за инакомыслие, насаждает раскол и вражду. И у этих мразей ещё язык на что-то поворачивается.
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1
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S Ken
S Ken
Ага, а с 56 года Крым прям только расцветал.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вот они всё трындят и трындят про Крым, собирают слухи из анонимных твитеров и фейспуков ... Но самим украинским журналистам запрещено ездить в Крым, так как могут увидеть своими глазами то, что не влезет в эмалированные европейские кастрюли.
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2
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