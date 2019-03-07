Найгірша версія Росії: Клімкін викликав ажіотаж заявою про Крим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав окупований Крим гіршою версією Росії.

Як передає УНІАН, дипломат наголосив, що після анексії Кремль "не зміг перетворити окуповану територію в звичайну Росію".

"Це набагато гірша версія Росії, набагато гірша версія диктатури", - сказав Клімкін, додавши, що в найближчі роки чисельність російських військ у Криму досягне 50 тисяч осіб.

Клімкін також додав, що РФ переселяє до Криму людей з кримінальним минулим, щоб завдяки їм посилити контроль над півостровом.

Павло Клімкін LIGA.net

Заява глави українського МЗС розлютила росіян. Не зміг втриматися від коментаря і сенатор РФ Олексій Пушков. "Завдяки Росії кримчани живуть у безпеці. І це дуже приємна, морська версія Росії", - стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Росії розгорівся скандал через відомого опозиціонера, який визнав анексію Криму.

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