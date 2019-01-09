"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі

В обмін на довгостроковий контракт з росіянами щодо транзиту газу українською територією НАК "Нафтогаз України" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" в Стокгольмі, сказав голова правління НАК Андрій Коболєв.Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова відмовитися або переглянути позов до "Газпрому" до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма щодо транзиту природного газу через територію України. Про це в середу, 9 січня, заявив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю "5 каналу".

За словами Коболєва, відмова або перегляд цього позову проти росіян можливі в разі укладення довгострокового контракту щодо транзиту російського газу українською територією. "Фактично ми говоримо російським колегам, якщо ви будуєте обхідний шлях і не хочете транспортувати через українську ГТС - компенсуйте. Якщо хочете транспортувати і готові підписати довгостроковий контракт, за європейськими правилами з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, ми готові від позову відмовитися, або переглянути, або змінити", - сказав голова правління НАК.

Коболєв також зазначив, що головна підстава цього позову - це втрата вартості української газотранспортної системи (ГТС) унаслідок того, що "Газпром" будує обхідні шляхи і не дотримується своїх довгострокових зобов'язань. "Я вважаю, що втратити і гроші, і транзит неприйнятно, і як голова "Нафтогазу" я не дозволю цього зробити", - пообіцяв Коболєв.

Нагадаємо, 6 липня 2018 року НАК "Нафтогаз України" подав позов до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом". Українська сторона попередньо оцінила свої грошові вимоги в 11,58 мільярда доларів США, не рахуючи відсотків.

Раніше, 28 лютого минулого року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 мільярда доларів США за недостатні надані "Газпромом" обсяги газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" має сплатити 2,56 мільярда доларів США на користь НАКу.