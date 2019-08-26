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Над Україною пролетів ще один російський літак: спливли скандальні деталі

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Над територією України 25 серпня пролетів літак, що належить російському олігархові Олегу Тінькову, власнику групи "Тінькофф".

Про це повідомила в Twitter платформа для відстеження польотів повітряних рейсів PlaneRadar.

"О 16:20 бізнес-джет Dassault Falcon 7X, реєстраційний номер M-TINK, групи "Тінькофф", що вилетів з аеропорту Ларнака, Кіпр, пролетів через територію України", - повідомляє PlaneRadar.

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Також був опублікований маршрут літака російського олігарха через повітряний простір України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 серпня російський Boeing-738 отримав дозвіл на використання повітряного простору України, щоб обійти грозовий фронт. Новина про проліт літака з РФ над територією України викликала неоднозначну реакцію в мережі: деякі користувачі звинуватили "Украерорух" у зраді національних інтересів.

  • У 2015 році Україна припинила авіасполучення з Росією в зв'язку з агресією Кремля на Донбасі і в Криму. Також російським авіакомпаніям заборонили використовувати повітряний простір України для транзитних польотів.

  • Наприкінці липня 2019 року в Україні активізувалася тема відновлення авіасполучення з РФ. На сайті президента Володимира Зеленського з'явилася петиція з відповідним проханням, а в Москві заявили про готовність вести переговори.

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Теми
авіаперельоти Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
літак
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филипп филипыч
филипп филипыч
гибридная война это типа подлянят не заметно. а бомбу скинуть заметно. а санкции сделали типа заметили не заметное?) в итоге война есть или нет?
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филипп филипыч
филипп филипыч
странный агрессор! самолёты летают а бомбы не бросают))
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые вас кормят отборнейшим навозом )) а вы еще и прихваливаете чавкая. фу! когда поумнеете и перестанете вестись на лозунги для баранов?
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